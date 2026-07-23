Lamine Yamal revela lo que le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial 2026: las palabras del mejor jugador argentino valen tanto para la joven promesa del Barcelona como su «medalla de oro»

Tras la emotiva victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial de Nueva York, se vivió un simbólico relevo generacional entre dos iconos del Barcelona. Yamal, ya consolidado como una de las mayores promesas del fútbol mundial, habló con Messi tras el pitido final.

Al ser preguntado por ese momento, Yamal admitió que las palabras del veterano le marcaron: «Me dijo que siguiera mi camino y que el futuro es nuestro. Esas palabras valen tanto como la medalla que llevo al cuello».