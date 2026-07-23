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Lamine Yamal revela lo que le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial 2026: las palabras del mejor jugador argentino valen tanto para la joven promesa del Barcelona como su «medalla de oro»
Las sabias palabras de Messi
Tras la emotiva victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial de Nueva York, se vivió un simbólico relevo generacional entre dos iconos del Barcelona. Yamal, ya consolidado como una de las mayores promesas del fútbol mundial, habló con Messi tras el pitido final.
Al ser preguntado por ese momento, Yamal admitió que las palabras del veterano le marcaron: «Me dijo que siguiera mi camino y que el futuro es nuestro. Esas palabras valen tanto como la medalla que llevo al cuello».
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El máximo respeto por el mejor de todos los tiempos
A pesar de la exigencia de la final, la admiración de Yamal por Messi sigue intacta. El joven reiteró que el argentino es uno de los más grandes del fútbol y celebró el título de España sin olvidar el respeto al rival que acababa de vencer.
Para Yamal, enfrentarse a Messi en la final fue el sueño de toda una vida. «Siempre lo he admirado. Al final del partido, le mostré mi respeto», añadió la joven promesa del Barcelona.
Una rivalidad basada en el respeto
A pesar de perder la final, Messi brilló en el Mundial 2026 y mostró que su clase sigue imbatible pese a estar cerca del retiro. El legendario ‘10’ terminó con ocho goles y cuatro asistencias en ocho partidos.
Antes de la final, Messi ya había elogiado al joven que se ha convertido en la principal amenaza ofensiva del Barça: «Es un jugador tremendo, una estrella mundial», dijo sobre el extremo español. «Tiene 19 años y toda su carrera por delante».
- AFP
De la bañera al escenario mundial
La relación entre ambas estrellas se remonta a hace casi dos décadas. Recientemente ha vuelto a circular una foto viral de la sesión para el calendario benéfico de UNICEF de 2007, en la que se ve a Messi, de 20 años, ayudando a bañar a Yamal, de cinco meses. Ese insólito encuentro en los vestuarios del Barcelona ya es parte de la leyenda del fútbol, pues el bebé de la bañera creció hasta enfrentarse al maestro en una final del Mundial.
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