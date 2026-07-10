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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Lamine Yamal quiere que Argentina llegue a la final del Mundial y ya planea quedarse con la camiseta de Lionel Messi

L. Yamal
España
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Argentina
L. Messi

La revelación española Lamine Yamal quiere llegar a la final del Mundial contra Argentina e intercambiar camisetas con Lionel Messi. La joven estrella del Barcelona prefiere mantener los pies en la tierra y asegura que ganar el trofeo es el único objetivo que importa.

  • Yamal desvela su mayor sueño

    Yamal, joven promesa del Barcelona e internacional español, ha confesado en un cuestionario de Mundo Deportivo que sueña con enfrentar a Argentina en la final del Mundial y cambiar su camiseta con Messi.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un adolescente se hace con la camiseta de Messi

    En una breve entrevista sobre sus preferencias y objetivos en el torneo, Yamal fue contundente. Al preguntarle con qué jugador le gustaría cambiar la camiseta, respondió: «Con Messi».

    Al preguntarle a quién le gustaría enfrentar si España llegara a la final, el joven de origen marroquí respondió: «A Argentina».

  • Yamal señala cuál ha sido para él la mayor sorpresa del Mundial

    El torneo de Norteamérica ha estado lleno de sorpresas, con equipos y jugadores que se han ganado el corazón del público. Al preguntarle por la mayor sorpresa, Yamal mencionó al héroe marroquí Ismael Saibari. El delantero, cuyo fichaje del PSV al Bayern Múnich se oficializó durante el torneo, marcó en tres partidos seguidos y luego anotó el penalti decisivo ante Países Bajos. Sin embargo, una lesión contra Canadá le impidió jugar los cuartos de final contra Francia.

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  • yamal Tielemans(C)Getty images

    A las estrellas les esperan enfrentamientos de peso pesado

    Antes de la final soñada, España debe superar a una Bélgica invicta en 18 partidos, en los cuartos de final del viernes en el Los Angeles Stadium. Yamal puede batir su récord como primer español titular en tres eliminatorias de un Mundial antes de cumplir 19 años.

    Mientras tanto, Messi y la selección argentina, con 12 triunfos seguidos, se preparan para enfrentar a Suiza el domingo en el Kansas City Stadium.

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