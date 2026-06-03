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Lamine Yamal Spain GFXGetty/GOAL
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Lamine Yamal quiere brillar en el Mundial, pero las lesiones podrían frenar a este joven prodigio español que marca una generación

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España
L. Yamal
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España vs Cabo Verde

El Mundial 2026 debía ser el siguiente paso de Lamine Yamal hacia la superestrella, pero una lesión podría apartarlo del torneo. El joven prodigio español deslumbró en la Eurocopa 2024 y, dos años después, parecía listo para repetir protagonismo. Ahora, probablemente, deberá esperar.

Yamal sufrió una inoportuna lesión en el isquiotibial en la recta final de la temporada de La Liga, que el Barcelona acabó ganando gracias a su joven estrella. Lo que parecía un problema menor resultó más grave y puso en riesgo su presencia en el Mundial.

Por eso, fue un alivio que Luis de la Fuente lo incluyera en la lista de 26 para el próximo torneo, aunque su impacto sigue siendo una incógnita.

La Roja ansía tener a su talismán ofensivo cuando la competencia se intensifique, pero ¿llegará el Mundial demasiado pronto para ver a una de sus futuras estrellas en su mejor versión?

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    En el banquillo

    Todo parecía normal hasta que, segundos después de anotar el penalti que dio la victoria al Barcelona ante el Celta de Vigo el 22 de abril, Yamal señaló al banquillo y se tumbó en el césped. Desde entonces no ha vuelto a jugar y se habló de una posible rotura de ocho semanas en el isquiotibial izquierdo.

    No ha vuelto a jugar desde entonces y, según las primeras informaciones, el Barça temía una rotura del tendón isquiotibial izquierdo, lesión que suele requerir hasta ocho semanas de recuperación sin garantía de llegar a tiempo al Mundial. Pese a ello, el club aseguró que estaría listo para la cita, lo que subraya su importancia para España.

    El club informó: «Las pruebas confirman que Lamine Yamal sufre una lesión en el tendón de la corva izquierda. Seguirá un tratamiento conservador, se perderá lo que queda de Liga, pero podría llegar al Mundial». Así lo confirmó también su entrenador, Hansi Flick.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Una temporada marcada por las lesiones

    Este es el último contratiempo en una temporada marcada por las lesiones, a pesar de su juventud.

    Ya se perdió cinco partidos al inicio de la temporada por una pubalgia, la misma lesión que afectó a Cole Palmer, del Chelsea, durante gran parte de la campaña 2025-26. Conocida como hernia deportiva, suele afectar a futbolistas que realizan giros y cambios de dirección rápidos, como los extremos, y es más común en jóvenes que acaban de subir al primer equipo.

    En septiembre, el club y la selección discutieron tras agravarse la lesión durante un concentración con España, a la que se criticó por no «cuidar» al jugador. Por eso no fue convocado en noviembre, y el Barça no quiere que se repita, ni siquiera en el Mundial.


  • Noticias positivas

    A finales de mayo Yamal publicó un vídeo en el que se le veía entrenando con el balón en las instalaciones del Barcelona. Las imágenes, en las que levanta el balón con un toque de talón por encima de un cono, disipan dudas sobre su estado físico.

    El vídeo llegó dos días después de su convocatoria con España para la Copa del Mundo, pese a las dudas sobre su estado físico, y a tres semanas del debut contra Cabo Verde el 15 de junio.

  • FBL-WC-2026-ESP-SQUADAFP

    Mensajes contradictorios

    La historia de los Mundiales tiene casos de seleccionadores que se arriesgaron con jugadores famosos sin estar en forma, y Yamal podría ser uno de los más sonados. Se informa que podría seguir de baja hasta el tercer y último partido de la fase de grupos, contra Uruguay el 27 de junio.

    Según Mundo Deportivo, los médicos del Barcelona y de la Federación Española han acordado no arriesgarlo en los dos primeros encuentros. Sin embargo, el seleccionador De la Fuente había expresado su deseo de contar con él desde el inicio.

    «Creo que tendremos a Lamine, Nico [Williams] y Mikel [Merino] disponibles para el primer partido del Mundial y, si no, los tendremos para el segundo o el tercero. No supone ningún problema grave», declaró en rueda de prensa. «Las lesiones nos están presionando. Cualquier lesión que se produzca ahora, incluso las leves, es difícil de superar».

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿No es necesario?

    Aún se desconoce el impacto de la larga ausencia de Yamal. España debería ganar el Grupo H con relativa comodidad sin su joven promesa.

    Los campeones de Europa han quedado encuadrados en un grupo asequible: se medirán a Cabo Verde y Arabia Saudí antes de la prueba más exigente, frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa, encuentro para el que Yamal ya debería estar en condiciones de aportar.

    La plantilla tiene profundidad: Yeremy Pino, del Crystal Palace, podría ocupar la banda derecha, y Víctor Muñoz, de Osasuna, también puede actuar ahí.

    Además, Nico Williams se recupera de un problema en el isquiotibial, pero La Roja conserva arsenal suficiente. De la Fuente cuenta con jugadores polivalentes como Alex Baena, del Atlético, y Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    El que marca la diferencia

    Sin embargo, España querrá que Yamal regrese para las eliminatorias. Probablemente se medirá al segundo del Grupo J en octavos, quizá Austria o Argelia, aunque un tropiezo de Argentina podría reencontrarla con Lionel Messi.

    En octavos probablemente aguardarían Croacia o Colombia, y en cuartos Bélgica, eterno tapado. Luego vendría una semifinal ante Francia y, en la final, quizá Inglaterra.

    Aunque tienen profundidad, su talento será clave cuando aumente la exigencia. Ya lo mostró en la Euro 2024: tras un inicio discreto, dio asistencias en octavos, cuartos y la final, y marcó un gol memorable a Francia en semifinales.

    De la Fuente ha insinuado que podría usarlo como revulsivo si no está al 100 %: «Contemplamos todos los escenarios. Hay jugadores que te dan 20 minutos y eso vale oro», dijo a Sport en abril.

    «Hay jugadores que quizá no puedan darte 50 o 60 minutos, pero pueden darte 20 muy buenos. Y eso puede marcar la diferencia. Nuestra prioridad es llegar con el mejor equipo posible en el momento decisivo».

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Por qué lo vemos?

    Todo el mundo quiere ver a Yamal recuperar su mejor nivel cuanto antes. Los jugadores espectaculares como la sensación del Barcelona son la razón por la que millones de personas en todo el mundo ven el Mundial, así que sería una lástima que el torneo se quedara sin una posible superestrella o que esta no estuviera al 100 % al regresar.

    Con su deslumbrante habilidad para el regate, su ingenio y su tendencia a protagonizar momentos decisivos que cambian el rumbo del partido, Yamal puede crear momentos icónicos por sí solo.

    «Está increíblemente emocionado. Tiene muchas ganas. Es muy joven, pero muy maduro», declaró De la Fuente recientemente aRTVE. «Y sabe que este es su momento. Y en la vida hay que aprovechar las oportunidades.

    Nunca se sabe cómo estarás en el próximo Mundial. Este es el momento de Lamine Yamal. Es muy bueno y mejorará con la ayuda de sus compañeros».

    Cumplirá 19 años apenas seis días antes de la final, pero ya tiene la chance de confirmar su talento ante el mundo. No quiere que una lesión le arrebate esta oportunidad única.

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