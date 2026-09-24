¿Lamine Yamal o Harry Kane? La estrella del Barcelona Anthony Gordon opina sobre la carrera por el Balón de Oro mientras Inglaterra se prepara para el duelo contra España

Gordon está en una posición privilegiada para valorar a los principales candidatos de este año después de cerrar un traspaso estival de 70 millones de libras a Cataluña. El jugador de 25 años ha disfrutado de un inicio estelar de su etapa en LaLiga, con cinco asistencias en sus siete primeras apariciones junto a la sensación adolescente Yamal.

Ahora volverá a reunirse con su capitán en la selección, mientras Inglaterra se prepara para enfrentarse a la campeona del mundo, España, en la Nations League. Inglaterra regresa a la acción por primera vez desde su dolorosa eliminación en las semifinales del Mundial este verano.

Aunque el delantero del Real Madrid Kylian Mbappe sigue plenamente en la conversación por el máximo premio individual, Gordon cree que sus compañeros a nivel de club y de selección se han destacado sobre el resto. Kane marcó la asombrosa cifra de 73 goles en todas las competiciones en 2025-26, mientras que Yamal conquistó tanto LaLiga como el Mundial.



