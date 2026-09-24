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¿Lamine Yamal o Harry Kane? La estrella del Barcelona Anthony Gordon opina sobre la carrera por el Balón de Oro mientras Inglaterra se prepara para el duelo contra España
Dos candidatos destacados
Gordon está en una posición privilegiada para valorar a los principales candidatos de este año después de cerrar un traspaso estival de 70 millones de libras a Cataluña. El jugador de 25 años ha disfrutado de un inicio estelar de su etapa en LaLiga, con cinco asistencias en sus siete primeras apariciones junto a la sensación adolescente Yamal.
Ahora volverá a reunirse con su capitán en la selección, mientras Inglaterra se prepara para enfrentarse a la campeona del mundo, España, en la Nations League. Inglaterra regresa a la acción por primera vez desde su dolorosa eliminación en las semifinales del Mundial este verano.
Aunque el delantero del Real Madrid Kylian Mbappe sigue plenamente en la conversación por el máximo premio individual, Gordon cree que sus compañeros a nivel de club y de selección se han destacado sobre el resto. Kane marcó la asombrosa cifra de 73 goles en todas las competiciones en 2025-26, mientras que Yamal conquistó tanto LaLiga como el Mundial.
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«Está a otro nivel»
Cuando le pidieron que eligiera entre su compañero de club y el prolífico capitán de su selección, Gordon dedicó grandes elogios a ambos. El extremo del Barcelona admitió que la rápida irrupción de Yamal le ha dejado asombrado.
«Para mí, tiene que ser uno de los dos por lo que han conseguido», afirmó Gordon. «Lo que ha conseguido Lamine a una edad tan temprana. El tipo de jugador que es, es una locura. Ahora mismo está en otro nivel. Que un chico de 19 años esté haciendo lo que está haciendo es una barbaridad».
Al ser preguntado por si la sensación española es actualmente el mejor extremo del fútbol mundial, Gordon añadió: «Yo creo que sí. Creo que, si hablas de un jugador puro, de capacidad, para mí es el número uno sin ninguna duda».
Sin embargo, Gordon subrayó que las hazañas goleadoras sin precedentes de Kane no pueden pasarse por alto en el proceso de votación. «Pero si hablamos de la temporada pasada, H [Kane] tiene un argumento tan fuerte como cualquiera porque su temporada fue histórica», explicó. «La cantidad de goles que marcó, las cosas que ha hecho por nosotros dentro del World Cup, los dos tienen grandes argumentos. Así que les deseo a ambos la mejor de las suertes».
Tuchel busca reconstruir
El próximo partido representa un reinicio crucial para Inglaterra tras un frustrante final de su campaña en el Mundial. El equipo de Thomas Tuchel se quedó a las puertas de una final contra España, al sufrir una dramática derrota por 2-1 ante Argentina en los últimos minutos.
Gordon había adelantado inicialmente a Inglaterra en la segunda parte de aquella semifinal. Sin embargo, Tuchel adoptó un planteamiento defensivo muy criticado, cediendo terreno y permitiendo que Enzo Fernandez y Lautaro Martinez culminaran una remontada dramática.
A pesar de la fuerte reacción en contra por sus decisiones tácticas, la Federación Inglesa ha respaldado a Tuchel para que siga al frente del equipo. El técnico alemán tiene ahora la tarea de construir una plantilla capaz de competir por la Eurocopa 2028 en casa.
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Los campeones del mundo esperan
Inglaterra pondrá en marcha su campaña en la Liga de Naciones el sábado, cuando reciba a una formidable selección española. El partido ofrece a los hombres de Tuchel una oportunidad vital para medirse a las vigentes campeonas del mundo y dejar atrás su decepción del verano.
Gordon estará deseando trasladar su impresionante estado de forma con su club al escenario internacional mientras se prepara para enfrentarse a varias de sus compañeras del Barcelona. Una gran actuación ante España supondría un importante impulso de confianza para el inicio del nuevo ciclo de torneo de Inglaterra.
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