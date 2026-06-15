«Lamine Yamal no va a hacer nada»: los hermanos caboverdianos Laros y Deroy Duarte sintieron el «carisma» de la estrella española, pero sabían que fracasaría en el sorprendente empate del Mundial

Los hermanos nacidos en Róterdam brillaron en Atlanta, donde los debutantes se llevaron un punto que conmocionó al fútbol. Aunque muchos defensas temen ver a Yamal calentar, Deroy Duarte afirmó que sus compañeros estaban listos para neutralizarlo al instante.

«Oyes a todos esos aficionados animando y sientes por su aura que va a salir un jugador serio», dijo Deroy a ESPN. «Pero en cuanto tocó el balón, nuestro lateral izquierdo y nuestro extremo izquierdo se le echaron encima. Y lo sabíamos: hoy no va a hacer nada».

Ni siquiera la entrada de la sensación del Barcelona, Lamine Yamal, a 20 minutos del final, inspiró un avance decisivo del gigante europeo. Los Blue Sharks mantuvieron una defensa disciplinada que mantuvo inofensiva a la delantera española durante los 90 minutos.