La lesión en el isquiotibial que acabó con su temporada 2025-26 en el Barcelona puso en duda su presencia en el Mundial.

El joven de 18 años se perdió los amistosos y solo jugó 19 minutos en el 0-0 contra Cabo Verde.

Jugó la primera parte de la goleada 4-0 a Arabia Saudí, y España pareció otro equipo con él en el campo. Además de abrir el marcador en Atlanta, aportó una nueva dimensión al ataque de La Roja.

Desde entonces le ha costado brillar. Sus habilidades con el regate se vieron en la goleada a Austria en dieciseisavos —partido en el que España alineó a dos adolescentes en la eliminatoria por primera vez desde Pelé en 1958—, pero volvió a tener poco espacio ante su némesis, Nuno Mendes, en la victoria 1-0 sobre Portugal.

Así, el extremo más temido del fútbol aún no ha dado ninguna asistencia en este Mundial, con solo cinco ocasiones creadas, de cara al choque de cuartos contra Bélgica el viernes.