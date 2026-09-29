España empezó el partido con una intensidad increíble en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Yamal abrió el marcador a los dos minutos, con un disparo de izquierdas a la escuadra tras un pase preciso de Álex Baena. Croacia tuvo problemas para hacer frente a la presión inicial, mientras los locales dominaban la posesión.

Opta destacó la importancia histórica del dato y afirmó: «España ha marcado en los dos primeros minutos de juego en partidos consecutivos, ante Inglaterra y ante Croacia. Es la primera vez que lo consigue en cualquier competición desde, al menos, 2004».