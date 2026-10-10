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Lamine Yamal lleva su talento fuera del terreno de juego, ya que la joya del Barcelona lanza su colección de moda de debut
Una colaboración histórica en Barcelona
Yamal se está convirtiendo rápidamente en un icono global, y su último movimiento demuestra que se mueve con la misma soltura en el mundo de la alta costura que aterrorizando a las defensas de La Liga. Según ha informado Marca, el delantero de 19 años ha presentado 'American Eagle x Lamine Yamal', una colección debut que marca la entrada oficial de la marca estadounidense en el mercado español. El lanzamiento se celebró en toda Barcelona con una serie de eventos diseñados para fusionar los mundos del deporte, la música y la cultura urbana.
Para conmemorar la ocasión, la ciudad se transformó en un espacio de juego para los amantes de la moda. Se instaló un espacio pop-up conocido como 'The Studio' en el distrito de la Dreta de l’Eixample, que ofrecía a los aficionados la oportunidad de participar en talleres de personalización de denim dirigidos por artistas locales como Urees y Otti Hats. Este enfoque práctico permitió al público conectar directamente con la visión estética que está promoviendo la estrella del Barcelona.
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Arte urbano y apariciones sorpresa
La toma de la ciudad no se limitó a los espacios comerciales, ya que la colaboración también dejó una huella permanente en el paisaje urbano. Un enorme mural de 21 metros de altura, creado por el reconocido artista TV Boy, fue inaugurado para conmemorar la asociación. La obra actúa como un imponente homenaje al meteórico ascenso de Yamal y a su creciente condición de icono de estilo para los jóvenes en España y más allá.
Las cosas se volvieron aún más emocionantes en el 'American Eagle Beach Club', situado en el Moll de la Marina. Cientos de invitados disfrutaron de una aparición sorpresa del propio jugador, que hizo un hueco en su agenda de entrenamientos para participar en una batalla de rap. Como juez invitado, Yamal se sumergió en la cultura del hip-hop y de la calle que influye enormemente en sus elecciones de vestuario y en el lenguaje de diseño de su nueva colección.
La expresión personal a través del estilo
Para Yamal, este proyecto es mucho más que un simple acuerdo de patrocinio; es una forma de conectar con sus raíces y con sus seguidores en un medio diferente. "Es muy especial ver cómo mi colección con American Eagle cobra vida aquí, en Barcelona, y cómo la gente hace suyas las prendas", dijo.
La joven estrella profundizó además en su pasión por la industria al afirmar: "La moda es algo que siempre me ha gustado, y esta colección refleja quién soy y cómo me gusta vestir. Poder compartirla con mi ciudad lo hace aún más especial".
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Construyendo una marca para la nueva generación
Los expertos en marketing creen que esta asociación es un golpe maestro para llegar a los consumidores de la generación Z. Craig Brommers, director de marketing de American Eagle, explicó que la colaboración se basa en la conexión auténtica del jugador con sus iguales. Según la marca, el objetivo es unir el denim, la creatividad y la cultura juvenil para reforzar su presencia en Europa a través de experiencias de alto perfil vinculadas al mundo del futbolista. Mientras Yamal sigue batiendo récords sobre el terreno de juego con su club y su selección, su influencia fuera de él parece crecer a un ritmo igualmente de récord, consolidando su estatus como uno de los deportistas más atractivos para las marcas del mundo en la actualidad.
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