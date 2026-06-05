Lamine Yamal, Lennart Karl y 12 jóvenes promesas de la NXGN están listos para brillar en el Mundial de 2026

Lamine Yamal no solo fue el joven más destacado del Mundial de este verano, sino que podría convertirse en la estrella de Norteamérica. Tal es el talento de este extremo del Barcelona y de la selección española. Desde que debutó con la absoluta marcando un golazo a Georgia con solo 16 años, Yamal se ha consolidado como fijo para Luis de la Fuente.

Ya demostró en la Euro 2024 que no se amedrenta: su gol ante Francia en semifinales fue una maravilla, y su rendimiento con el Barça desde entonces promete más de lo mismo.

¿El único inconveniente? Una lesión en el isquiotibial, sufrida en abril, lo marginará del debut español y quizá de más encuentros. La Roja debería avanzar sin problemas a la siguiente ronda sin su joya, pero ¿en qué estado volverá? De eso depende que pueda levantar el trofeo apenas seis días después de cumplir 19 años.