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NXGN World Cup GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Lamine Yamal, Lennart Karl y 12 jóvenes promesas de la NXGN están listos para brillar en el Mundial de 2026

NXGN
World Cup
L. Yamal
P. Cubarsi
L. Karl
A. Bouaddi
G. Mora
L. Vuskovic
España
Alemania
Mexico
Escocia
K. Paez
I. Mbaye
K. Alajbegovic
T. Fletcher
H. Abdelkarim
L. Herrington
Senegal
Marruecos
Ecuador
Australia
Croacia
Egipto
Bosnia and Herzegovina
FEATURES

Falta menos de una semana para el Mundial y las selecciones afinan detalles para el torneo en Norteamérica. Todo está listo para que muchos jugadores se conviertan en héroes, incluidos algunos de los jóvenes más prometedores del fútbol actual.

Pelé y Kylian Mbappé son los únicos adolescentes que han marcado en una final del Mundial, pero otros, desde Michael Owen hasta Lionel Messi, han brillado internacionalmente sin cumplir 20 años.

¿Quién podría seguir sus pasos en Estados Unidos, México y Canadá? GOAL seleccionó a 12 jugadores NXGN (nacidos en 2007 o después) que podrían brillar este verano.

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    Lamine Yamal (España)

    Lamine Yamal no solo fue el joven más destacado del Mundial de este verano, sino que podría convertirse en la estrella de Norteamérica. Tal es el talento de este extremo del Barcelona y de la selección española. Desde que debutó con la absoluta marcando un golazo a Georgia con solo 16 años, Yamal se ha consolidado como fijo para Luis de la Fuente.

    Ya demostró en la Euro 2024 que no se amedrenta: su gol ante Francia en semifinales fue una maravilla, y su rendimiento con el Barça desde entonces promete más de lo mismo.

    ¿El único inconveniente? Una lesión en el isquiotibial, sufrida en abril, lo marginará del debut español y quizá de más encuentros. La Roja debería avanzar sin problemas a la siguiente ronda sin su joya, pero ¿en qué estado volverá? De eso depende que pueda levantar el trofeo apenas seis días después de cumplir 19 años.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsi (España)

    Sin embargo, Yamal no será el único adolescente en la alineación de España. Pau Cubarsi fue titular en cuatro de los seis partidos de clasificación para el Mundial que disputó La Roja a finales de 2025 y parece consolidarse en los planes de De la Fuente, tras su sorpresiva ausencia en la Euro ganada por España.

    Con 19 años, lleva dos temporadas como pilar del Barcelona de Hansi Flick; su serenidad con el balón y su pase lucen tanto como su instinto defensivo. Este torneo será el primero de muchos en una prometedora carrera.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Páez (Ecuador)

    El delantero brasileño Estevao, del Chelsea, se pierde el torneo en Norteamérica por una lesión.

    El centrocampista ecuatoriano Kendry Páez, con experiencia internacional, participará en la Copa América. Cedido en River Plate por el Chelsea, debutó con Ecuador en 2023 a los 16 años y pronto se convirtió en una promesa.

    Semanas después se convirtió en el jugador más joven en marcar en las eliminatorias de la CONMEBOL, pero desde la Copa América 2024 ha sido suplente. Aun así, el joven de 19 años puede brillar en Norteamérica y convertirse en la revelación del torneo.

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    Ibrahim Mbaye (Senegal)

    Más que nunca, varios jugadores deben elegir entre distintas selecciones nacionales. Algunos que disputarán el Mundial jugarán por países que nunca imaginaron de niños.

    Ibrahim Mbaye, por ejemplo, jugó con Francia en todas las categorías hasta la sub-20, pero en noviembre aceptó la convocatoria de Senegal.

    Con 18 años, marcó en su segundo partido con los Leones de Teranga y se convirtió en el goleador más joven de la historia de Senegal. Luego fue clave en la final de la Copa Africana de Naciones, con un gol y dos asistencias. El delantero del París Saint-Germain llega con confianza a su segundo gran torneo de 2026.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Marruecos)

    A sus 18 años, Ayyoub Bouaddi representará a Marruecos este verano pese a haber jugado con las categorías inferiores de Francia. El centrocampista del Lille, con diez partidos con la sub-21 francesa, se incorporó directamente a la lista de los Atlas Lions, que buscan repetir las semifinales de 2022.

    Con 10 partidos con la sub-21 de Francia, el mediocampista del Lille se incorpora a la convocatoria de los Leones del Atlas, que buscan repetir las semifinales de 2022. Su talento, exhibido en la Ligue 1 y la Liga de Campeones, reforzará a Marruecos.

    PSG y Arsenal pujan por ficharlo, y el Lille confía en que brille en Norteamérica para elevar aún más su valor.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (México)

    Como coanfitrión, México ya tenía presión en el Mundial, incluso antes de quedarse en la fase de grupos en 2022. Ahora El Tri busca nuevos héroes y las expectativas recaen sobre Gilberto Mora, el jugador más joven del torneo.

    Apodado «el Pedri mexicano», el joven de 17 años se ganó un lugar en el once inicial para las eliminatorias de la Copa Oro 2025 y fue clave en la conquista del título bajo la dirección de Javier Aguirre, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar un gran torneo internacional, récord que antes ostentaba Yamal.

    Una lesión lo mantuvo inactivo con el Club Tijuana en los primeros meses de 2026, pero ya está recuperado y listo para reaparecer cuando México inaugure el torneo el 11 de junio.

  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    Luka Vuskovic (Croacia)

    Este verano se hablará mucho de los veteranos de Croacia, liderados por Luka Modric, de 40 años, en su quinto Mundial. Pero detrás de ellos emerge una nueva generación, y Luka Vuskovic destaca tras una temporada en la que se consolidó como uno de los jóvenes centrales más prometedores de Europa.

    Cedido por el Tottenham al Hamburgo, Vuskovic brilló, entró en el Equipo de la Temporada de la Bundesliga y despertó el interés del Barcelona. Además, debutó con la selección en la fase de clasificación para el Mundial.

    A sus 19 años, su peligro a balón parado y su nivel defensivo podrían hacerle titular junto a Josko Gvardiol en el equipo de Zlatko Dalic este verano.

  • Lennart KarlGetty Images

    Lennart Karl (Alemania)

    Siempre hay revuelo en torno a jóvenes que aspiran a ser convocados antes de un gran torneo, y eso ocurrió en Alemania la temporada pasada tras la irrupción de Lennart Karl en el Bayern de Múnich. El centrocampista ofensivo de 18 años brilló en uno de los equipos de élite de Europa y sumó 16 goles y asistencias en todas las competiciones.

    Por eso, los aficionados alemanes celebraron su primera convocatoria en marzo con Julian Nagelsmann. Karl se adaptó rápido a pesar de haber debutado con la sub-21 solo unos meses antes.

    Por ello, Nagelsmann casi no pudo dejarlo fuera y ahora tiene opciones de ser titular, pues Alemania busca cubrir la baja de Serge Gnabry, lesionado, junto a Jamal Musiala y Florian Wirtz en las posiciones detrás del delantero.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina)

    Edin Dzeko acaparará los focos en su segunda Copa del Mundo, pero el más intrigante es un joven en la otra punta de su carrera. Sin Kerim Alajbegovic, Bosnia quizá no estaría en Norteamérica.

    El joven de 19 años ingresó desde el banquillo para asistir el empate de Dzeko ante Gales en la semifinal de la repesca, y luego anotó el penalti decisivo que llevó a Bosnia a la final contra Italia. Repitió su actuación ante los Azzurri, y ahora tendrá el escenario más grande para mostrar su talento.

    Tras marcar 13 goles con el Red Bull Salzburgo esta temporada, sus actuaciones convencieron al Bayer Leverkusen de activar la cláusula de recompra para que regrese a la Bundesliga la próxima campaña.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    Tyler Fletcher (Escocia)

    Escocia sufrió un duro golpe en vísperas del Mundial cuando el mediocampista clave Billy Gilmour se lesionó la rodilla en el amistoso ante Haití y quedó fuera de la convocatoria. Pero la desgracia de uno es la suerte de otro, y Tyler Fletcher buscará aprovechar esta oportunidad inesperada.

    Hijo del excentrocampista escocés y del Manchester United, Darren, Fletcher Jr. debutó con los Red Devils la temporada pasada, tras formarse en la cantera del Manchester City, y el mes pasado fue nombrado jugador del año del filial del United.

    Este combativo centrocampista, de 19 años y con gran visión de juego, representó brevemente a Inglaterra en las categorías inferiores junto a su hermano gemelo, Jack. Sin embargo, mientras Jack aspira a jugar con los Tres Leones, Tyler se comprometió con Escocia en 2024 y ahora ha sido recompensado con una plaza en el Mundial.

  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    Lucas Herrington (Australia)

    A diferencia de la mayoría de sus compañeros de la selección australiana, Lucas Herrington no ha tenido que viajar mucho para unirse a los Socceroos en su concentración mundialista en California, pues juega en la MLS con el Colorado Rapids. En el torneo, este joven de 18 años podrá demostrar por qué ha recibido tantas alabanzas desde su llegada a Estados Unidos a principios de 2026.

    A pesar de llegar con solo 29 partidos en el primer equipo, todos con el Brisbane Roar en la A-League, Herrington ha jugado todos los minutos con los Rapids este curso y ya figura entre los mejores centrales jóvenes de la liga.

    Sus actuaciones le valieron la convocatoria con Australia en marzo y, probablemente, un puesto en el once inicial ante Turquía el 13 de junio. Ya seguido por la Premier League y otros clubes europeos, unos buenos partidos podría multiplicar el interés de los ojeadores.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Hamza Abdelkarim (Egipto)

    La selección de Egipto sorprendió al incluir a Hamza Abdelkarim, sin experiencia internacional, en la lista definitiva del Mundial. El delantero, que en febrero de 2025 se convirtió en el jugador más joven de la historia del Al-Ahly, solo ha disputado nueve partidos con el primer equipo y previamente jugó con la sub-17.

    Aun así, su talento es evidente: en febrero fue cedido al Barcelona y, con el filial sub-19, ha marcado cinco goles en siete partidos, lo que ha llevado al club español a buscar su fichaje definitivo este verano.

    Aún no se sabe cómo lo usará Egipto este verano, pero portará el dorsal 9, lo que indica que podría debutar en cualquier momento.