Lamine Yamal lanza una pulla al exseleccionador de Portugal, Roberto Martínez, tras cumplir 19 años, y niega sentir «ansiedad» de cara al Mundial antes del enfrentamiento de semifinales de España contra Francia

Yamal explicó por qué rechaza la numerología y lanzó una pulla al exseleccionador de Portugal, Martínez. El extremo español también desmintió sentirse abrumado.

«No, porque el seleccionador de Portugal habló de eso [la numerología]… ¡y luego apareció Mikel Merino! No me preocupa marcar, lo único que importa es ganar, pero espero que mañana llegue un gol y sea un gran día. Lo que quiero como regalo es una victoria», declaró Yamal, según recoge The Guardian.

«¿Presión? No. Hay cosas mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Es un partido, sé de lo que soy capaz y no me preocupa nada. Me preguntaron si tenía miedo y dije que no, obviamente no: somos campeones de Europa. No hace falta hablar demasiado, sabemos lo que tenemos que hacer».

A quienes cuestionan su nivel en la Copa América, respondió con desafío: «Mañana jugaremos un partido hermoso; no es momento para esas conversaciones. El fútbol sirve para integrar, sobre todo a países como España y Francia, que son ejemplo de ello. Para eso está el fútbol, no para escuchar comentarios así.

«Es especial haber marcado en partidos como este y, por supuesto, acepto el reto. Decís que no estoy en mi mejor nivel, así que no tenéis por qué esperar nada de mí mañana. Pero espero que sea un día especial».