Messi y Ronaldo han dominado el fútbol mundial durante casi 20 años, batiendo récords que parecían imposibles. Para Tonito, exjugador del Sporting, estas dos estrellas están en un nivel único al que la nueva generación difícilmente llegará, por mucho talento que tenga cada uno.

«Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están en otra dimensión, y para hablar de otros futbolistas hay que ver si mantienen ese nivel durante tantos años. Ver para creer. Esa es la gran dificultad para Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland y otros: son buenos, pero deben demostrar si pueden hacer historia y alcanzar esos niveles», afirmó el excentrocampista de 49 años en una entrevista con Lusa.