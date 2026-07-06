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Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland explican por qué emular a los «dioses» Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es casi imposible
La barrera insuperable de los «dioses» del fútbol
Messi y Ronaldo han dominado el fútbol mundial durante casi 20 años, batiendo récords que parecían imposibles. Para Tonito, exjugador del Sporting, estas dos estrellas están en un nivel único al que la nueva generación difícilmente llegará, por mucho talento que tenga cada uno.
«Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están en otra dimensión, y para hablar de otros futbolistas hay que ver si mantienen ese nivel durante tantos años. Ver para creer. Esa es la gran dificultad para Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland y otros: son buenos, pero deben demostrar si pueden hacer historia y alcanzar esos niveles», afirmó el excentrocampista de 49 años en una entrevista con Lusa.
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El reto de la longevidad para Lamine Yamal
Yamal ya ha batido récords con el Barcelona y la selección española, tras ganar la Eurocopa 2024 y el premio al mejor jugador joven. Sin embargo, Tonito advierte que la clave no es el brillo inicial, sino mantener un nivel de élite durante años, como Messi y Ronaldo, algo que define a los auténticos inmortales del fútbol.
«Estamos en una nueva etapa y hay jugadores que intentan dominar el nuevo fútbol, compitiendo para ver si pueden alcanzar las hazañas de esos dos dioses. Ya veremos hasta dónde pueden llegar. Fue una suerte que Messi y Ronaldo aparecieran al mismo tiempo e hicieran lo que creo que nadie más logrará, pero podría estar equivocado», señaló Tonito.
El duelo táctico en el derbi ibérico
Sobre el duelo Portugal-España en octavos del Mundial, Tonito analiza a «La Roja». Yamal sigue siendo la gran amenaza, pero la posible baja de Nico Williams, en bajo nivel, haría al equipo de Luis de la Fuente menos vertical y más posesivo.
«Nico Williams no está en su mejor momento y quizá no juegue. España debería salir con el mismo once, y Álex Baena no aporta la misma profundidad. Será un equipo igual de fuerte, pero menos vertical y más combinativo. De Yamal puedes estar seguro: la velocidad no faltará», señaló.
- AFP
Portugal, favorito en los enfrentamientos individuales
Aunque España no ha encajado gol en cinco partidos del Mundial, Tonito cree que la Selecao tiene mayor profundidad de plantilla. Para el excentrocampista, las opciones de Roberto Martínez dan a Portugal más talento en todas las líneas.
«Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo, pero España no cuenta con tanta variedad individual, y Portugal lo ha demostrado en sus equipos y en todas las líneas. Si consigue sacar lo mejor de sí mismo, tanto a nivel individual como colectivo, estoy seguro de que Portugal superará esta eliminatoria. España sabe que se enfrentará a uno de los equipos más fuertes», concluyó Tonito.
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