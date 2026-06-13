Lamine Yamal justifica por sí solo el alto precio de las entradas, y Zlatan Ibrahimovic, exdelantero del Barcelona, asegura que el joven talento brillará en el Mundial de 2026

Con el Mundial 2026 en el horizonte, un nombre destaca: Yamal. Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona, ha recibido el respaldo de Zlatan Ibrahimovic. El extremo estaba lesionado desde abril, tras el partido contra el Celta de Vigo, y su presencia en la fase de grupos era duda. Sin embargo, el seleccionador Luis de la Fuente confirmó que Yamal jugará algunos minutos contra Cabo Verde en el debut de España.

Sobre su influencia, Ibrahimovic declaróa Fox Sports : «Lamine Yamal es un jugador especial. Es por quien pagas una entrada cara y vas al estadio, y gracias a quien disfrutas la experiencia».