Vidic se ha sumado a la lista de admiradores de Yamal al compararlo con una leyenda. Tras ver cómo el joven extremo del Barcelona desmantelaba la banda izquierda portuguesa en los octavos de final, el exinternacional serbio destacó su talento único.

En declaraciones a A Bola, afirmó: «Este chico es maravilloso; para mí es un “Mini Messi”. Hizo correr a Nuno Mendes una y otra vez con sus regates y acabó lesionándolo». Un elogio que vincula al canterano de La Masía con el icono que marcó una época en el Camp Nou.