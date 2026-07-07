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Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona y de España, se ganó el apodo de «mini-Messi» tras lesionar al lateral portugués Nuno Mendes en el Mundial con sus regates
Vidic elogia al «Mini Messi»
Vidic se ha sumado a la lista de admiradores de Yamal al compararlo con una leyenda. Tras ver cómo el joven extremo del Barcelona desmantelaba la banda izquierda portuguesa en los octavos de final, el exinternacional serbio destacó su talento único.
En declaraciones a A Bola, afirmó: «Este chico es maravilloso; para mí es un “Mini Messi”. Hizo correr a Nuno Mendes una y otra vez con sus regates y acabó lesionándolo». Un elogio que vincula al canterano de La Masía con el icono que marcó una época en el Camp Nou.
- AFP
El duelo de Nuno Mendes
El duelo entre Yamal y Mendes era uno de los más esperados, pues el defensa del PSG ya había neutralizado al joven español en otras ocasiones. Sin embargo, la insistencia y habilidad del jugador del Barcelona terminaron por desbordar al lateral, que se agotó y cambió el partido.
Mendes, superado, tuvo que retirarse en el 56’, reemplazado por el exbarcelonista Nelson Semedo. España, sólida atrás, mantuvo su portería a cero por sexto partido y se llevó la victoria.
Repercusión de los «trucos de regate»
Vidic destacó la forma poco convencional de moverse de Yamal. El legendario defensa central señaló que su capacidad para cambiar de dirección y desequilibrar a los rivales lo convierte en una pesadilla para los laterales modernos, acostumbrados a perfiles más predecibles. Para Vidic, la presión constante del joven fue la principal causa de la salida prematura de Mendes.
«Lamine provocó la lesión de Mendes. Ese es el tipo de jugador que es», explicó Vidic al repasar los momentos más destacados del partido. «Lamine Yamal no corre en línea recta. Siempre está realizando carreras con el balón y haciendo cosas increíbles. Es simplemente un placer verlo en el campo».
- getty
El camino a seguir para España
Aunque la atención se centra en la brillantez del «Mini Messi», el esfuerzo colectivo de La Roja sigue impresionando.
La victoria mantiene viva la opción de un segundo título mundial tras un inicio dubitativo frente a Cabo Verde.
Con los cuartos de final ante Bélgica cerca, su estado físico será clave para superar los últimos obstáculos en Norteamérica y llegar a la final del 19 de julio.
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