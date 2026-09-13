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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Lamine Yamal iguala el récord de Lionel Messi mientras el Barcelona logra una emocionante victoria sobre el Levante

L. Yamal
L. Messi
Raphinha
Barcelona
Primera División
Levante vs Barcelona
Levante

Lamine Yamal igualó un extraordinario récord de Lionel Messi al marcar su tercer doblete consecutivo en La Liga, mientras el Barcelona se aseguraba una apasionante victoria por 4-2 sobre el Levante el domingo. La sensación de 19 años y su compañero Raphinha mantuvieron su devastador estado de forma, ayudando al imparable equipo de Hansi Flick a alcanzar un impresionante hito goleador que no se veía en el club desde hacía más de una década.

  • Igualando a Lionel Messi

    El Barcelona mantuvo su pleno de victorias en el campeonato doméstico con un triunfo por 4-2 ante el Levante, impulsado por un imparable Yamal. Lamine marcó dos goles e igualó un récord del siglo XXI que hasta ahora pertenecía en solitario a Lionel Messi.

    Yamal se convirtió en apenas el segundo jugador del Barcelona en firmar tres dobletes en los cinco primeros partidos de una temporada de LaLiga, una hazaña que Messi logró en la campaña 2012/13. Yamal suma ya seis goles esta temporada, lo que le convierte en máximo goleador compartido de la categoría junto a Raphinha, Kylian Mbappe y Sergio Camello.

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    Dúo atacante dominante

    Raphinha también desempeñó un papel crucial en el triunfo, al dar dos asistencias. El brasileño ya ha participado en 11 goles esta temporada, mientras que Yamal ha intervenido en nueve. Su producción ofensiva conjunta ha impulsado al Barcelona hasta la asombrosa cifra de 25 goles en todas las competiciones.

    Este dominio ofensivo significa que el club ha alcanzado los 20 goles en liga después de solo cinco partidos por primera vez desde la temporada 2011/12. Además, Xavi Espart abrió el marcador en el minuto cinco, lo que significa que el Barcelona ya ha visto puerta dentro de los seis primeros minutos en tres partidos consecutivos.

  • El Levante culmina una remontada en los últimos minutos

    El Barcelona dominó de inicio, con un gol de Espart en el minuto cinco. Yamal luego marcó dos veces, anotando en el minuto 19 y transformando un penalti en el 48 para establecer una contundente ventaja de tres goles.

    Sin embargo, el Levante reactivó el partido en el tramo final tras varios errores defensivos. Ivan Romero aprovechó un fallo para marcar en el minuto 79, y Brugue añadió el segundo nueve minutos después, poniendo el 3-2. Los locales apretaron en busca de un dramático empate, pero Karim Adeyemi selló la victoria por 4-2 del Barcelona con una impresionante jugada individual en el tiempo añadido (93').

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    ¿Qué le espera ahora al Barcelona?

    La victoria garantiza que el Barcelona mantenga su posición en lo más alto de la clasificación de La Liga, con un pleno de 15 puntos en cinco partidos. Mientras, el Levante ocupa la 13ª posición con cinco puntos. El equipo de Flick buscará ampliar su impecable inicio cuando reciba al Racing el miércoles, antes de afrontar una dura prueba ante el Sevilla el sábado.

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