El Barcelona mantuvo su pleno de victorias en el campeonato doméstico con un triunfo por 4-2 ante el Levante, impulsado por un imparable Yamal. Lamine marcó dos goles e igualó un récord del siglo XXI que hasta ahora pertenecía en solitario a Lionel Messi.

Yamal se convirtió en apenas el segundo jugador del Barcelona en firmar tres dobletes en los cinco primeros partidos de una temporada de LaLiga, una hazaña que Messi logró en la campaña 2012/13. Yamal suma ya seis goles esta temporada, lo que le convierte en máximo goleador compartido de la categoría junto a Raphinha, Kylian Mbappe y Sergio Camello.