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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Lamine Yamal hace historia en la Liga de Campeones mientras el Barcelona arrolla al Feyenoord

Barcelona
L. Yamal
Liga de Campeones
Barcelona vs Feyenoord
Feyenoord

El Barcelona arrancó su campaña de la Champions League 2026-27 de forma espectacular con una contundente victoria por 5-1 ante el gigante neerlandés Feyenoord el miércoles por la noche. La joven superestrella Lamine Yamal acaparó todos los focos durante la goleada al pulverizar un extraordinario récord europeo establecido anteriormente por Kylian Mbappe.

  • El Barcelona arranca con fuerza en la Liga de Campeones

    El Barcelona arrancó su campaña de la Liga de Campeones 2026-27 de forma despiadada, desmantelando al equipo de la Eredivisie Feyenoord por 5-1 en su primer partido de la fase de grupos. El conjunto de Hansi Flick firmó una actuación dominante para asegurar tres puntos vitales en el escenario más grande de Europa.

    Raphinha abrió el marcador a los tres minutos y luego firmó su doblete en el minuto 57. Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus también vieron puerta, mientras que Sem Steijn marcó el gol del honor para los visitantes en el minuto 82.

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  • Yamal supera un hito de Kylian Mbappe

    Yamal volvió a acaparar el protagonismo al escribir otro capítulo en la historia del fútbol europeo. El prodigio español marcó directamente de falta en el minuto 77, culminando una notable actuación individual.

    Con 19 años y 58 días, Yamal se convirtió en el jugador más joven en marcar de falta directa en la historia de la Champions League para un club de LaLiga. Superó los anteriores registros establecidos por Arda Guler, del Real Madrid, (21 años y 49 días) y el exdelantero del Atlético de Madrid Sergio Aguero (21 años y 154 días).

    Además, el gol elevó a 21 la cifra de participaciones de Yamal en goles en la Champions League a lo largo de su carrera, con un balance de 11 tantos y 10 asistencias. Ahora posee en solitario el récord de más participaciones en goles por parte de un adolescente en la historia de la competición, superando el anterior total de 20 de Kylian Mbappe.




  • Los nuevos fichajes brillan en una actuación dominante

    Más allá de la noche de récord de Yamal, varios otros atacantes clave también realizaron aportaciones importantes a la contundente victoria. El fichaje veraniego Jesus abrió su cuenta con el club al marcar su primer gol con el Barcelona en el minuto 85 tras salir desde el banquillo.

    Adeyemi también vio puerta en el minuto 22 para dar al equipo una cómoda ventaja temprana. Sumado al impresionante doblete de Raphinha, el frente de ataque de Flick demostró una química increíble y una gran pegada durante los noventa minutos.

    Este sólido inicio europeo complementa el impecable rendimiento doméstico del Barcelona esta temporada. El equipo de Flick ya ha ganado sus cuatro primeros partidos de Liga y ocupa con orgullo el primer puesto de la máxima categoría del fútbol español con 12 puntos.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    El viaje al campo del Levante espera a un Barcelona lanzado

    Con tres puntos europeos ya asegurados, el Barcelona centrará rápidamente su atención de nuevo en los asuntos domésticos. El conjunto azulgrana viajará para enfrentarse al Levante en LaLiga este próximo fin de semana, con el objetivo de ampliar su racha de victorias a cinco partidos. Mientras tanto, el Feyenoord tendrá que recomponerse rápido tras su dura derrota en España. El conjunto neerlandés recibirá al PEC Zwolle en la Eredivisie mientras busca reconducir su campaña doméstica.

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