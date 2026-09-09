Lamine Yamal hace historia en la Liga de Campeones mientras el Barcelona arrolla al Feyenoord

Yamal volvió a acaparar el protagonismo al escribir otro capítulo en la historia del fútbol europeo. El prodigio español marcó directamente de falta en el minuto 77, culminando una notable actuación individual.

Con 19 años y 58 días, Yamal se convirtió en el jugador más joven en marcar de falta directa en la historia de la Champions League para un club de LaLiga. Superó los anteriores registros establecidos por Arda Guler, del Real Madrid, (21 años y 49 días) y el exdelantero del Atlético de Madrid Sergio Aguero (21 años y 154 días).

Además, el gol elevó a 21 la cifra de participaciones de Yamal en goles en la Champions League a lo largo de su carrera, con un balance de 11 tantos y 10 asistencias. Ahora posee en solitario el récord de más participaciones en goles por parte de un adolescente en la historia de la competición, superando el anterior total de 20 de Kylian Mbappe.











