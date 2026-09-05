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¡Lamine Yamal hace historia! El Barcelona confirma una nueva jerarquía de cinco capitanes bajo las órdenes de Hansi Flick, con la sensación adolescente incluida
Flick reordena las piezas
El Barcelona ha cerrado su estructura de capitanes para la temporada 2026-27, según Mundo Deportivo. Raphinha y Pedri serán el primer y el segundo capitán, respectivamente, después de haber sido elegidos directamente por el entrenador Hansi Flick.
Las tres plazas restantes se decidieron mediante una votación en el vestuario. Eric Garcia, Frenkie de Jong y Yamal, de 19 años, fueron elegidos por sus compañeros para completar el grupo de liderazgo de cinco jugadores. Esta reestructuración fue necesaria por las recientes salidas como cedidos de dos piezas importantes, Marc-Andre ter Stegen y Ronald Araujo, que dejaron un notable vacío de liderazgo en el club.
- Getty Images Sport
Los votos de la plantilla cierran el grupo de liderazgo
El proceso de selección pone de relieve una combinación de preferencia del entrenador y democracia en la plantilla. Según el informe, Flick ya había perfilado a sus líderes temporales preferidos antes del Trofeo Joan Gamper, cuando la plantilla aún se estaba configurando. Flick optó por mantener a Raphinha y Pedri en lo más alto de la jerarquía, confiando en el vestuario para asignar las tres últimas posiciones.
La inclusión de Garcia refleja el enorme respeto del que goza entre bastidores debido a su disciplina profesional y compromiso. Mientras tanto, De Jong da un paso al frente como una elección lógica; tras la salida de Ter Stegen, el neerlandés es ahora la figura más veterana en términos de edad y experiencia en el primer equipo.
Una era de autoridad juvenil
El ascenso de Yamal al grupo de capitanes con solo 19 años es toda una declaración de intenciones. Ahora, con el icónico dorsal 10, la promoción del adolescente se basa por completo en su enorme influencia deportiva, y no en la antigüedad tradicional. Su autoridad sobre el campo ya es incuestionable, y el Barcelona está reconociendo activamente su estatus.
El gigante catalán no es ajeno a los líderes jóvenes con el brazalete. Hace dos años, Gavi se puso de forma célebre el brazalete por Pedri en su reaparición ante el Sevilla con 20 años y 76 días, lo que le convirtió en el segundo capitán más joven de la historia del club en un partido oficial.
El récord del jugador más joven en lucir el brazalete durante un partido sigue en manos de Bojan Krkic, que lideró al equipo en una eliminatoria de la Copa del Rey de 2010 con 20 años y 56 días. Sin embargo, la inclusión formal de Yamal en la jerarquía oficial de cinco capitanes con solo 19 años consolida su posición única como el corazón del proyecto deportivo de Flick.
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El viaje a Valencia se acerca en medio de la preocupación por la lesión de Yamal
Con su estructura de liderazgo ya establecida, el Barcelona debe centrar rápidamente su atención en la complicada visita del domingo al Valencia en LaLiga. Sin embargo, los preparativos de Flick se han visto muy alterados después de que Yamal se perdiera inesperadamente la última sesión de entrenamiento del sábado, lo que convierte al adolescente en una seria duda para el duelo en Mestalla. El conjunto catalán intentará proteger su impecable registro en la competición doméstica, pero ahora debe encontrar la manera de superar esta prueba sin su amenaza ofensiva más dinámica.
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