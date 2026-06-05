Lamine Yamal, Gilberto Mora y 11 jóvenes promesas de NXGN están listos para brillar en el Mundial de 2026

Lamine Yamal no solo fue el joven más destacado del Mundial, sino que podría convertirse en la estrella de Norteamérica. El extremo del Barcelona y de la selección española ya deslumbró en la Euro 2024, donde abrió el marcador ante Francia en semifinales. Desde que debutó con un gol ante Georgia a los 16 años, se ha consolidado como fijo para Luis de la Fuente.

Ya demostró en la Eurocopa 2024 que no le pesa la responsabilidad: su gol ante Francia en semifinales fue una obra de arte, y su rendimiento con el Barça desde entonces promete más de lo mismo.

¿El único contratiempo? Una lesión en el isquiotibial, sufrida en abril, lo margina del debut y quizá de más encuentros. España debería avanzar sin él, pero ¿en qué estado volverá? De eso depende que pueda levantar el trofeo seis días después de cumplir 19 años.