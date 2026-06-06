Getty Images
Traducido por
¡Lamine Yamal gana otro premio! El jugador del Barcelona es nombrado mejor de La Liga, y Joan García logra el premio a la mejor parada
Las estrellas del Barcelona arrasan en los premios de La Liga
Yamal, de 18 años, fue nombrado Jugador de la Temporada de La Liga tras brillar con el Barcelona. Marcó 16 goles y dio 11 asistencias, clave en el título de Flick con 94 puntos. El extremo terminó la temporada con 16 goles y 11 asistencias, cifras que reflejan su peso en el ataque azulgrana. Además, compartió el Trofeo Zarra con su compañero Ferran Torres.
El dominio del Barcelona no se quedó ahí: Flick repitió como Entrenador de la Temporada tras llevar al gigante catalán a lo más alto del fútbol español.
«Un dolor de cabeza constante para las defensas rivales»
Yamal recibió el premio tras consolidarse como uno de los jugadores más influyentes de la competición. Es el segundo año consecutivo que un barcelonista gana el galardón individual de la Liga, tras el éxito de Raphinha.
«Otro premio al talento de Lamine Yamal. El ’10’ del Barça ha sido nombrado mejor jugador de LaLiga 2025/26», informó el club.
«La magia del delantero de La Masía es evidente: en cada partido aportó regates, goles y asistencias, y se convirtió en un quebradero de cabeza para las defensas rivales».
García se lleva el premio a la mejor parada de la temporada
García recibió el premio a la mejor parada de la temporada. Desde su llegada, el portero ha sido una revelación, aportando seguridad clave en los partidos más igualados.
El premio llegó tras una impresionante parada con una sola mano a un cabezazo de Pere Milla en el derbi contra el Espanyol en Cornellá. Su actuación simboliza una temporada en la que también ganó el Trofeo Zamora al encajar solo 21 goles.
- Getty Images Sport
Tras una temporada dominante
El Barcelona quiere mantener el impulso tras dominar el fútbol español. Con Yamal en pleno crecimiento y el proyecto de Flick consolidado, las expectativas suben. La mezcla de jóvenes talentos y jugadores experimentados ya dio resultados: varios premios individuales y el título de liga. Ahora los blaugranas buscan seguir dominando en las próximas temporadas.