¡Lamine Yamal gana otro premio! El jugador del Barcelona es nombrado mejor de La Liga, y Joan García logra el premio a la mejor parada

Yamal, de 18 años, fue nombrado Jugador de la Temporada de La Liga tras brillar con el Barcelona. Marcó 16 goles y dio 11 asistencias, clave en el título de Flick con 94 puntos. El extremo terminó la temporada con 16 goles y 11 asistencias, cifras que reflejan su peso en el ataque azulgrana. Además, compartió el Trofeo Zarra con su compañero Ferran Torres.

El dominio del Barcelona no se quedó ahí: Flick repitió como Entrenador de la Temporada tras llevar al gigante catalán a lo más alto del fútbol español.