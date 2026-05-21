«Lamine Yamal es absurdo, siempre va un paso por delante», afirma el defensa de la Roma tras enfrentarse a la estrella del Barcelona y a Kylian Mbappé, del Real Madrid

Tras jugar en La Liga con Espanyol y Mallorca, Kumbulla conoce bien a los delanteros españoles. Al preguntarle si es más difícil marcar al delantero del Real Madrid o al extremo del Barcelona, el defensa respondió que todo depende de su posición en el campo.

«He marcado de cerca a Mbappé porque, como delantero centro, juega más en mi zona; a Lamine lo colocan en la banda, pero verlo desde el campo es absurdo. Parece que siempre llega un segundo antes, adelantándose a todos», declaró Kumbulla a GOAL.







