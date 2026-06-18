Getty/GOAL
Traducido por
¡Lamine Yamal en St. Andrew's! El Birmingham City de Tom Brady recibirá al Barcelona en un espectacular amistoso de pretemporada
El Flick inicia los preparativos de pretemporada en Inglaterra
El Barça de Hansi Flick se concentrará dos semanas cerca de Burton-upon-Trent para empezar la preparación de la temporada 2026-27. El amistoso contra el Birmingham de la Championship será una buena prueba para el equipo catalán, mientras el técnico alemán ajusta tácticas y mejora la forma física de cara a otra campaña exigente.
Sin embargo, el plantel que tendrá Flick al inicio del verano se verá mermado por el Mundial 2026, que aún se está disputando. Varias estrellas descansarán tras sus compromisos internacionales, así que la pretemporada será una oportunidad para que los jóvenes y los suplentes impresionen al cuerpo técnico. Aun así, hay una pequeña posibilidad de que figuras como Lamine Yamal se unan al viaje.
Brady, listo para recibir a la realeza europea
La confirmación del partido ha generado gran expectación en Estados Unidos, especialmente en torno a Tom Brady, accionista minoritario y presidente del consejo asesor del club inglés. Siete veces campeón de la Super Bowl y asiduo en el Mundial, el legendario mariscal de campo reaccionó en redes sociales.
«Bienvenidos a Birmingham», publicó junto a un emoji de apretón de manos. Desde su inversión con el presidente Tom Wagner en 2023, Brady ha destacado por traer a estrellas como David Beckham a partidos de alto perfil, incluido el «Hollywood Derby» contra el Wrexham.
Davies quiere seguir construyendo sobre unos cimientos históricos
El técnico del Birmingham, Chris Davies, ve este partido de lujo como la prueba ideal para medir el crecimiento de su plantilla antes de la exigente Championship de 46 encuentros. Los Blues volvieron a la segunda división en 2024-25 tras un curso récord en League One, donde sumaron 111 puntos en la primera temporada completa del entrenador.
Pese al respaldo financiero de Knighthead Capital Management, el equipo tuvo una temporada irregular y acabó décimo tras esfumarse sus opciones de ‘play-off’ en marzo. Aun así, es la mejor clasificación en una década y brinda una base sólida para aspirar al ascenso en el nuevo formato ampliado de ‘play-off’.
- Getty Images Sport
Lazos históricos y demanda de taquilla
Aunque es raro que un equipo de segunda división inglesa juegue un partido de este nivel, ambos clubes tienen una historia que empezó hace siete décadas. Se han enfrentado cinco veces, sobre todo en las semifinales de la Copa de Ferias 1957-58 y en la final de 1959-60, que ganó el Barça.
La demanda para el partido en St. Andrew’s se espera que batiendo récords recientes. El club ha anunciado que los abonados de ambos equipos tendrán acceso prioritario a partir del lunes 22 de junio, antes de la venta general el miércoles 1 de julio.