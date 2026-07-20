AFP
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¡Lamine Yamal, de 19 años, ya muestra plena madurez futbolística! El extremo español recibe elogios de una exestrella de Inglaterra tras ganar la final del Mundial a Argentina
El relevo de la antorcha en Nueva York
En la final del Mundial, Yamal abrazó a un emocionado Lionel Messi en el New York-New Jersey Stadium. La imagen fue elogiosa: un cambio de liderazgo de un icono de 39 años a un fenómeno de 19. Yamal, quien lleva el 10 del Barcelona, consoló al hombre que quizá definió esa camiseta.
El 1-0 de La Roja, marcado por Ferran Torres en el 106’, hizo a Yamal, con 19 años y seis días, el más joven en ganar Eurocopa y Mundial.
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Hart y De la Fuente elogian a la joven estrella
El exguardameta inglés Joe Hart elogió la serenidad de Yamal tras las constantes agresiones que sufrió de Argentina en la final. El comentarista deBBC Sport afirmó: «Lamine Yamal no solo no reaccionó, sino que plantó cara. No se dejó intimidar ni dio un paso atrás. Tenía a todo el equipo intentando derribarlo. Simplemente se mantuvo muy tranquilo. Fue una actuación realmente destacada por su parte. Lamine Yamal tiene 19 años. ¡Qué día tan maravilloso para él! Tiene 19 años y ya ha dejado huella en el fútbol».
El seleccionador Luis de la Fuente añadió: «Ha jugado un fútbol magnífico que le ayudará a madurar y a ser aún mejor. Se ha sacrificado por el colectivo, algo clave en mi plantilla. Para mí ha disputado un Mundial magnífico».
El lanzador inicial perfecto de España
A pesar de llegar al torneo con dudas por una lesión en el isquiotibial, Yamal fue titular en siete de los ocho partidos de España en el Mundial de 2026 y los ganó todos. Ese problema persistente mermó su rendimiento ofensivo: marcó solo un gol. Su torneo más discreto permitió a su compañero Pau Cubarsi llevarse el premio al Mejor Jugador Joven de la FIFA.
Aun así, su influencia fue decisiva en el título. Con las seis titularidades de la Euro 2024, ya suma 13 triunfos consecutivos como titular en grandes torneos, la mejor racha de un europeo en la historia. Su equilibrio entre talento, defensa y táctica lo consagra como la joya de la corona de España en su regreso a la cima mundial.
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Yamal busca seguir cosechando éxitos históricos
Yamal regresa al fútbol de clubes tras consolidar su condición de joven estrella al ganar el Mundial y la Eurocopa. Con solo 19 años, el extremo del Barcelona ya posee un palmarés extraordinario. Con la confianza de De la Fuente, todo indica que será clave en la nueva era de la selección campeona del mundo.
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