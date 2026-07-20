En la final del Mundial, Yamal abrazó a un emocionado Lionel Messi en el New York-New Jersey Stadium. La imagen fue elogiosa: un cambio de liderazgo de un icono de 39 años a un fenómeno de 19. Yamal, quien lleva el 10 del Barcelona, consoló al hombre que quizá definió esa camiseta.

El 1-0 de La Roja, marcado por Ferran Torres en el 106’, hizo a Yamal, con 19 años y seis días, el más joven en ganar Eurocopa y Mundial.