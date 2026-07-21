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Lamine Yamal canta un tema de Bad Bunny en el multitudinario desfile del Mundial en España tras la final contra Argentina, mientras Ferran Torres luce una gorra al estilo Donald Trump
España lo celebró por todo lo alto en Madrid
La selección española, campeona del Mundial, regresó a Madrid para un desfile en autobús descapotable tras vencer 1-0 a Argentina en la final. Yamal acaparó la atención: cantó temas de Bad Bunny mientras los aficionados abarrotaban las calles para recibir al equipo.
El joven jugador del Barcelona celebró junto al extremo del Athletic de Bilbao, Nico Williams, y ambos bailaron durante todo el recorrido. Otros jugadores se sumaron a la fiesta y algunos se envolvieron en banderas españolas mientras el autobús avanzaba por la capital.
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Torres se burla de Trump
Aunque la música y el baile acapararon la atención, Torres, héroe del partido, impuso la tendencia de moda del día. El delantero lució una llamativa gorra roja muy parecida al merchandising político de Trump, con el lema «Make Spain Great Again», un guiño irónico al presidente de Estados Unidos, quien había entregado las medallas al equipo apenas 24 horas antes.
Rodri y De la Fuente dan las gracias a la afición
Las celebraciones se volvieron más reflexivas al llegar la selección a la plaza de Cibeles, donde jugadores y cuerpo técnico hablaron a la multitud. El capitán Rodri elogió la unidad que llevó a España a la gloria en el Mundial y homenajeó a Torres, autor del gol de la victoria.
Rodri dijo a los aficionados: «Hemos ganado el Mundial. ¿Y cuántos tenemos ya? Dos. Estos chicos son increíbles, y no sé qué más decir. Me gustaría recordar a una persona muy importante para mí, un jugador que ha sido criticado injustamente y que hoy forma parte de la historia del fútbol español: Ferran».
El seleccionador Luis de la Fuente agradeció el apoyo de la afición: «Gracias, España, por estar aquí. Tenemos la suerte de contar con 26 personas fantásticas que, además, son futbolistas extraordinarios, los mejores del mundo.
Es un honor dirigirlos y compartir este momento con mi cuerpo técnico. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España!».
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España busca aprovechar su triunfo
Tras las celebraciones, España se centrará en sus próximos compromisos internacionales. La selección, campeona del mundo con una de las plantillas más jóvenes, buscará aprovechar el impulso con el talento de Yamal, Nico Williams y Torres.
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