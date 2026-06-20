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Lamine Yamal afirma que Lionel Messi es «el mejor de la historia», pero no es su ídolo
El debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos
A pesar de su rápido ascenso a las altas esferas del fútbol mundial con el Barcelona y la selección española, Yamal sigue con los pies en la tierra y agradece a quienes le allanaron el camino. Al preguntarle por la leyenda del Barcelona, Messi, el joven no dudó:
«En cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien duda, es porque busca motivos; no hay más que hablar. Para mí, él es el mejor», afirmó a RTVE.
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Neymar es el ídolo de Yamal
La influencia de Neymar se nota en todo el juego de Yamal: sus audaces regates, su rapidez y su valentía ante los defensas. La joven promesa del Barcelona ha adoptado muchas de las marcas distintivas del brasileño.
Por eso, cuando se le pregunta por el jugador que más ha marcado su estilo, responde sin dudar: «Obviamente, mi ídolo es Neymar porque me gusta verlo jugar, pero Messi es el mejor, y eso es indiscutible».
Preocupaciones sobre la forma física y la adaptación al Mundial
Mientras España se prepara para enfrentar a Arabia Saudí en el Mundial, el delantero pide prudencia sobre su estado físico. Tras varias lesiones recientes, prefiere regresar gradualmente a la máxima intensidad en vez de asumir de golpe una carga elevada. Asegura que jugar los 90 minutos sería prematuro y que prefiere adaptarse primero.
«Es muy pronto; no es necesario. Primero debo adaptarme. No creo que sea el momento de jugar un partido completo, pero puedo jugar los minutos que el entrenador quiera», añadió. El joven extremo admitió que temía haber perdido su lugar en la convocatoria y que solo pensaba en el torneo durante su rehabilitación.
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La ambición de enfrentarse a los mejores del mundo
De cara a las eliminatorias, Yamal rechaza un camino fácil hasta la final. Ante la posibilidad de enfrentar a potencias como Argentina en octavos, el extremo aceptó el reto. Para él, España debe estar lista para vencer a cualquier rival, sea cual sea su reputación o sus estrellas, como Messi o Mbappé.
«Somos España y queremos jugar contra los mejores», insistió, y añadió que no le obsesiona la cuenta de goles: «Mi estilo es otro; solo quiero disfrutar y ganar. No me interesa marcar 16 goles y caer en semifinales».