Lamine Yamal afirma que Lionel Messi es «el mejor de la historia», pero no es su ídolo

A pesar de su rápido ascenso a las altas esferas del fútbol mundial con el Barcelona y la selección española, Yamal sigue con los pies en la tierra y agradece a quienes le allanaron el camino. Al preguntarle por la leyenda del Barcelona, Messi, el joven no dudó:

«En cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien duda, es porque busca motivos; no hay más que hablar. Para mí, él es el mejor», afirmó a RTVE.