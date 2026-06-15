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«Lamine está en perfectas condiciones»: Yamal volverá tras su lesión en el primer partido de España en el Mundial, confirma Luis de la Fuente
Yamal, listo para el inicio del Mundial
La joven estrella luchó contra el reloj para llegar en forma al gran evento en Estados Unidos tras lesionarse con el Barcelona el 22 de abril. A pesar del calor norteamericano y de la presión de debutar en un Mundial, De la Fuente calmó los ánimos sobre su jugador clave en sus declaraciones previas al partido en Atlanta.
El domingo, en rueda de prensa, De la Fuente confirmó: «La buena noticia es que Lamine está en perfectas condiciones. Ha llegado en el estado que queríamos. Está bien, como Nico [Williams] y Víctor [Muñoz]. Todos están disponibles, aunque algunos no jugarán todo el partido».
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Gestión de los minutos de juego de las jóvenes promesas españolas
Aunque la noticia es positiva, los aficionados no deben esperar ver a Yamal todo el partido del Grupo H. El cuerpo técnico prefiere reservarlo para las rondas finales, así que probablemente empiece desde el banquillo.
«Los médicos dicen que Lamine puede jugar mañana sin ningún problema», explicó De la Fuente. «No para jugar los 90 minutos, pero sí para jugar algunos minutos... El proceso [con Williams] es similar. Han estado trabajando juntos muchos días, muchas horas, y con la relación que tienen, están contentos. Podrían jugar, si creemos que el partido lo exige».
Cucurella, concentrado pese a los rumores sobre el Madrid
Más allá de las lesiones, la concentración de la selección española ha afrontado los rumores sobre el posible fichaje de Marc Cucurella. Tras las informaciones que apuntan a un acuerdo entre Real Madrid y Chelsea por 60 millones de euros para llevar al lateral izquierdo al Bernabéu, De la Fuente insistió en que el defensa está totalmente centrado en los objetivos de la selección.
«Si es una buena noticia para Cucu o para cualquier otro, lo celebraremos», afirmó el seleccionador español. “No hablo de clubes, pero, si me preguntas por Cucurella en la selección, es convincente. Lleva con nosotros desde los 17 años; conozco su rendimiento, su calidad y su potencial. Sin duda, puede ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo”.
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Lo que queda por delante en el Grupo H
La última sesión de entrenamiento de la selección en la Universidad Estatal de Kennesaw mostró al grupo muy animado, con Williams, Muñoz y Yamal participando plenamente. España llega al torneo como una de las grandes favoritas, pero primero debe superar una complicada fase de grupos. Tras enfrentar a Cabo Verde, La Roja se medirá a Arabia Saudí y a una dura Uruguay en busca del pase a las eliminatorias y de revivir sus glorias pasadas.