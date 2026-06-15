«Lamine está en perfectas condiciones»: Yamal volverá tras su lesión en el primer partido de España en el Mundial, confirma Luis de la Fuente

La joven estrella luchó contra el reloj para llegar en forma al gran evento en Estados Unidos tras lesionarse con el Barcelona el 22 de abril. A pesar del calor norteamericano y de la presión de debutar en un Mundial, De la Fuente calmó los ánimos sobre su jugador clave en sus declaraciones previas al partido en Atlanta.

El domingo, en rueda de prensa, De la Fuente confirmó: «La buena noticia es que Lamine está en perfectas condiciones. Ha llegado en el estado que queríamos. Está bien, como Nico [Williams] y Víctor [Muñoz]. Todos están disponibles, aunque algunos no jugarán todo el partido».