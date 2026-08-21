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«Lamine es mucho mejor»: el reto al que se enfrenta la estrella del Real Madrid Yan Diomande, de 140 millones de euros, mientras el extremo adolescente afronta inevitables comparaciones con la joven promesa del Barcelona Yamal
Yamal ha ganado LaLiga, la Eurocopa y la Copa del Mundo
Yamal es una superestrella consolidada en esa categoría, después de iniciar su meteórico ascenso a la fama en 2023 con solo 15 años y un talento precoz fuera de lo común. El internacional español ya cuenta en su palmarés con títulos nacionales, un premio Golden Boy, una Eurocopa y una Copa del Mundo.
La joven estrella del Barça firmó 24 goles la pasada temporada, pese a arrastrar alguna lesión ocasional, y se ha convertido en una útil fuente de asistencias. Ahora se le exige llevar su juego a cotas aún mayores después de haber sido comparado con otro producto de La Masia, Lionel Messi.
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El adolescente marfileño Diomande, un fichaje millonario para el Bernabéu
Mientras Yamal suele acaparar el protagonismo en el Camp Nou, el Real Madrid ha incorporado a otro extremo ilusionante propio. Ha depositado una confianza considerable y ha invertido mucho dinero en el joven marfileño Diomande, al que fichó procedente del RB Leipzig. Jugará junto a Kylian Mbappe, Vinicius Junior y Jude Bellingham en el Santiago Bernabéu.
Diomande es ocho meses mayor que Yamal, pero pertenece a un perfil de talento similar. Sus actuaciones con el Real Madrid serán examinadas con la misma lupa que la aportación de Yamal en Catalunya. Le resultará imposible escapar de ese foco.
Diomande será comparado con el también joven prodigio Yamal
Preguntado sobre si esa presión debe asumirse, el exjugador del Real Madrid McManaman, que habló con GOAL por cortesía de ESPN en Disney+, que este sábado ofrecerá el primer partido de José Mourinho de vuelta en La Liga al mando, cuando el Real visite al Espanyol, dijo: «Quiero decir, ahora mismo Lamine es mucho mejor que él. Le vi hace 20 meses jugando en Leganés, no te puedes creer cómo ha pasado de aquello a esto, no creo que nadie pueda.
«Pero el fútbol es así hoy en día, son historias así, mucho dinero por grandes jugadores. Ya hemos hablado antes de estilo y sustancia, y Lamine ha hecho eso. Tenía 16 años y lo hacía, tiene 17 y gana más, tiene 18, tiene 19, ha ganado el Mundial, quiero decir, es excepcional.
«Se harán comparaciones, pero Lamine tiene muchísima más experiencia que Diomande aunque tengan edades parecidas, pero a eso es a lo que tiene que aspirar, tiene que aspirar a la consistencia de Lamine Yamal.
«Y también a la presión de jugar en el Real Madrid, porque ya sabes que Franco Mastantuono es un nombre importante en Argentina, River Plate, fichaje récord, etcétera, llega al Real Madrid, no tenía suficiente experiencia, creo que mentalmente no tenía la edad suficiente para asumirlo de verdad y mejorar cuando el equipo estaba sufriendo, y ese será Yan Diomande este año.
«Tendrán que empezar como un tiro porque, si encadenan unos malos resultados y la grada empieza a echárseles encima, necesitas tener una gran personalidad para poder controlar aquello de lo que se quejan los aficionados, etcétera. Así que será una prueba para todos ellos y, especialmente, si tus rivales más cercanos y queridos están destacando, eso se convierte aún más en una prueba, así que habrá tramas preciosas por todo el campo y por todas partes el año que viene en La Liga.
«Me encanta que el Barça esté empezando a poner en orden su situación financiera fuera del campo, que se termine el Camp Nou, más recursos económicos, que ellos mismos estén fichando buenos jugadores, así que eso vuelve a elevar el nivel de La Liga».
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La Liga 2026-27: el Real se mide a su rival del Clásico, el Barcelona
Se considera que Diomande es uno de los talentos con mayor proyección del momento, con muchísimo potencial en su juego todavía por explotar, y se fijará en Yamal como ejemplo de lo que puede lograrse mediante una combinación de habilidad natural y una confianza inquebrantable en sí mismo.
El primer Clásico de 2026-27 está previsto para octubre, cuando el Real visite el Camp Nou, y Mourinho esperará que su equipo esté a pleno rendimiento, en casa y en el extranjero, para cuando se dispute un duelo muy esperado.
ESPN en Disney+, la casa de la acción en directo de LALIGA cada sábado por la noche, acercando lo mejor del fútbol español a los aficionados de todo el Reino Unido.
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