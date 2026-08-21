Preguntado sobre si esa presión debe asumirse, el exjugador del Real Madrid McManaman, que habló con GOAL por cortesía de ESPN en Disney+, que este sábado ofrecerá el primer partido de José Mourinho de vuelta en La Liga al mando, cuando el Real visite al Espanyol, dijo: «Quiero decir, ahora mismo Lamine es mucho mejor que él. Le vi hace 20 meses jugando en Leganés, no te puedes creer cómo ha pasado de aquello a esto, no creo que nadie pueda.

«Pero el fútbol es así hoy en día, son historias así, mucho dinero por grandes jugadores. Ya hemos hablado antes de estilo y sustancia, y Lamine ha hecho eso. Tenía 16 años y lo hacía, tiene 17 y gana más, tiene 18, tiene 19, ha ganado el Mundial, quiero decir, es excepcional.

«Se harán comparaciones, pero Lamine tiene muchísima más experiencia que Diomande aunque tengan edades parecidas, pero a eso es a lo que tiene que aspirar, tiene que aspirar a la consistencia de Lamine Yamal.

«Y también a la presión de jugar en el Real Madrid, porque ya sabes que Franco Mastantuono es un nombre importante en Argentina, River Plate, fichaje récord, etcétera, llega al Real Madrid, no tenía suficiente experiencia, creo que mentalmente no tenía la edad suficiente para asumirlo de verdad y mejorar cuando el equipo estaba sufriendo, y ese será Yan Diomande este año.

«Tendrán que empezar como un tiro porque, si encadenan unos malos resultados y la grada empieza a echárseles encima, necesitas tener una gran personalidad para poder controlar aquello de lo que se quejan los aficionados, etcétera. Así que será una prueba para todos ellos y, especialmente, si tus rivales más cercanos y queridos están destacando, eso se convierte aún más en una prueba, así que habrá tramas preciosas por todo el campo y por todas partes el año que viene en La Liga.

«Me encanta que el Barça esté empezando a poner en orden su situación financiera fuera del campo, que se termine el Camp Nou, más recursos económicos, que ellos mismos estén fichando buenos jugadores, así que eso vuelve a elevar el nivel de La Liga».