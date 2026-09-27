El delantero del Al-Nassr Joao Felix expresó su total admiración por la sensación del Barcelona Lamine Yamal, y respaldó al adolescente para ganar el prestigioso Balón de Oro. En una amplia entrevista concedida al diario español AS, el atacante de 26 años afirmó que Yamal ofrece un espectáculo único que cautiva a los aficionados al fútbol de todo el mundo.

Felix señaló que el papel decisivo de Yamal en la victoria de España en el Mundial le sitúa en la cima del fútbol internacional.

El internacional portugués insistió en que el premio debe reconocer la pura brillantez artística.