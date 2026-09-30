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imago-sport-1083969017.jpgPressinphoto
Adhe Makayasa
Traducido por

«Lamine es el mejor»: Nico Williams se pronuncia sobre el Balón de Oro de Yamal

L. Yamal
N. Williams
España vs Croacia
España
Croacia
UEFA Nations League A
Barcelona
Athletic Club
Primera División

Nico Williams defendió la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro después de que el prodigio adolescente firmara otra exhibición magistral en la goleada por 4-1 de España ante Croacia en la Liga de las Naciones. El extremo del Athletic Club marcó en los últimos minutos en Sevilla antes de insistir en que cualquiera que aprecie de verdad este deporte reconoce a su compatriota como el mejor jugador del mundo.

  • La sensación adolescente inspira la goleada del Sevilla

    Williams respaldó las indiscutibles credenciales de Yamal para el Balón de Oro después de que el delantero adolescente firmara un doblete y asistiera en otro gol en la goleada de España por 4-1 a Croacia. Esa autoritaria actuación en Sevilla fue la continuación directa del impulso que traía del fin de semana, tras marcar muy pronto contra Inglaterra en Wembley. El propio Williams redondeó la contundente victoria al ver puerta con un potente disparo a un minuto del final.

  • imago-sport-1083861522.jpgDave Shopland

    Un extremo ofrece un firme apoyo individual

    El brillo sostenido del extremo del Barcelona tanto con su club como con su selección ha reavivado el debate sobre sus opciones de ganar el máximo galardón individual del fútbol. En declaraciones a los periodistas en la zona mixta tras el pitido final, Williams insistió: «Lamine merece el Balón de Oro. Hay muchas opiniones, pero cualquiera que sepa de fútbol y le guste el fútbol tiene que saber que Lamine es el mejor».

  • Una campaña estelar refuerza sus opciones de podio

    El respaldo público de Williams se debe a la sensacional campaña de Yamal, en la que retuvo el título de Liga, conquistó la Supercopa de España y llevó a su país a la gloria en el Mundial en Estados Unidos. Después de haber terminado como subcampeón por detrás de Ousmane Dembele el año pasado, el jugador de 19 años es ahora considerado uno de los principales candidatos junto a rivales de élite como Kylian Mbappe y Harry Kane.

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  • imago-sport-1083967247.jpgAlberto Gardin

    Los líderes europeos de la velocidad esperan una gala

    La victoria en Sevilla amplió a 40 partidos la racha de imbatibilidad de la campeona del mundo, afianzando el liderato del Grupo A3 de la Liga de Naciones. El equipo de Luis de la Fuente recibe a Chequia el sábado antes de cerrar la ventana internacional con una visita a Croacia tres días después.

    Con la votación ya cerrada oficialmente, Yamal afronta ahora una espera expectante hasta que se corone al ganador del Balón de Oro en la ceremonia de gala en Londres el 26 de octubre.