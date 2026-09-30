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«Lamine es el mejor»: Nico Williams se pronuncia sobre el Balón de Oro de Yamal
La sensación adolescente inspira la goleada del Sevilla
Williams respaldó las indiscutibles credenciales de Yamal para el Balón de Oro después de que el delantero adolescente firmara un doblete y asistiera en otro gol en la goleada de España por 4-1 a Croacia. Esa autoritaria actuación en Sevilla fue la continuación directa del impulso que traía del fin de semana, tras marcar muy pronto contra Inglaterra en Wembley. El propio Williams redondeó la contundente victoria al ver puerta con un potente disparo a un minuto del final.
- Dave Shopland
Un extremo ofrece un firme apoyo individual
El brillo sostenido del extremo del Barcelona tanto con su club como con su selección ha reavivado el debate sobre sus opciones de ganar el máximo galardón individual del fútbol. En declaraciones a los periodistas en la zona mixta tras el pitido final, Williams insistió: «Lamine merece el Balón de Oro. Hay muchas opiniones, pero cualquiera que sepa de fútbol y le guste el fútbol tiene que saber que Lamine es el mejor».
Una campaña estelar refuerza sus opciones de podio
El respaldo público de Williams se debe a la sensacional campaña de Yamal, en la que retuvo el título de Liga, conquistó la Supercopa de España y llevó a su país a la gloria en el Mundial en Estados Unidos. Después de haber terminado como subcampeón por detrás de Ousmane Dembele el año pasado, el jugador de 19 años es ahora considerado uno de los principales candidatos junto a rivales de élite como Kylian Mbappe y Harry Kane.
- Alberto Gardin
Los líderes europeos de la velocidad esperan una gala
La victoria en Sevilla amplió a 40 partidos la racha de imbatibilidad de la campeona del mundo, afianzando el liderato del Grupo A3 de la Liga de Naciones. El equipo de Luis de la Fuente recibe a Chequia el sábado antes de cerrar la ventana internacional con una visita a Croacia tres días después.
Con la votación ya cerrada oficialmente, Yamal afronta ahora una espera expectante hasta que se corone al ganador del Balón de Oro en la ceremonia de gala en Londres el 26 de octubre.
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