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«Lamine es el mejor jugador del mundo»: Alex Baena respalda a Yamal para el Balón de Oro y lo compara con Messi
La joya catalana recibe respaldo
El jugador del Atlético Baena ha respaldado abiertamente a Yamal para conquistar el mayor honor individual del fútbol en el Balón de Oro de 2026. Hablando antes del derbi contra el Real Madrid, el centrocampista español afirmó que su joven compatriota está rindiendo a un nivel superior al de cualquier otro jugador del fútbol mundial. Este rotundo respaldo refuerza las credenciales de la joya del Barcelona tras una campaña estelar en la que guio a su país hacia la gloria en la Copa del Mundo y conquistó dos títulos nacionales con su club la temporada pasada.
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Un español revela sus tres favoritos para el podio
Con la ceremonia repleta de estrellas en Londres acercándose rápidamente, Baena no dudó en situar al extremo adolescente en lo más alto, por delante del ganador de 2024, Rodri, y de la superestrella del Inter Miami Messi. Al exponer su top tres en una entrevista con DAZN, afirmó: "Lo tengo clarísimo. Mi top tres sería Lamine, Rodri y Messi.
"Para mí, Lamine es el mejor jugador del mundo; Rodri demostró su nivel en el Mundial: fue el mejor jugador del Mundial; y lo que Messi ha hecho esta temporada con 39 años es algo que muy pocos jugadores podrían lograr alguna vez".
Yamal despierta comparaciones con Messi
La admiración de Baena surge de haber visto de cerca la inusual capacidad del joven durante las concentraciones de España en verano. Al comparar la magia del futbolista de 19 años con la de la leyenda argentina, Baena añadió: "Sinceramente, lo vi mucho en los entrenamientos este verano y hace cosas que no ves hacer a ningún otro futbolista profesional.
"Es uno de los pocos jugadores cuyos partidos veo solo por verle a él. Eso solo me había pasado con Messi, cuando veía partidos únicamente para verle jugar. Y con él me pasa lo mismo; veo al Barça por él y por un par de jugadores más, pero si no juega, me cuesta mucho poner el partido".
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Una deslumbrante gala se acerca a Londres
El ganador de la 70.ª edición del Balón de Oro será anunciado oficialmente durante una brillante gala en Londres el 26 de octubre. Yamal está ampliamente considerado como uno de los principales candidatos al premio después de firmar 24 goles y 18 asistencias la pasada temporada tanto con el Barcelona como con su selección. Antes de centrar su atención en esa ceremonia histórica, Baena y Yamal deben mantener a sus respectivos clubes en la pelea en una intensa carrera por el título de La Liga.
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