«¡Lamento que el odio os haya consumido tanto!» - Gianni Infantino arremete contra los críticos de la FIFA tras el Mundial «más destacado»

Tras un torneo marcado por el drama fuera del campo y las hazañas deportivas, Infantino pasa al ataque. A través de su cuenta de Instagram y los canales oficiales de la FIFA, criticó a quienes cuestionaron la logística y la integridad del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Presentó el torneo como un triunfo de la unidad y acusó a sus detractores de dejarse llevar por prejuicios.

«A quienes no vieron a niños, bebés, abuelos y padres disfrutar del fútbol, lamento que los partidos hayan terminado y que se perdieran esa alegría y unión», escribió. «Lamento que tanto odio y crítica les hiciera perderlo todo.

A quienes, tras plumas, papeles y pantallas, difunden odio y rumores falsos, les digo: mientras ustedes se quedan atrás, en la FIFA estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo».



