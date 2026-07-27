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«¡Lamento que el odio os haya consumido tanto!» - Gianni Infantino arremete contra los críticos de la FIFA tras el Mundial «más destacado»
Infantino responde a sus detractores
Tras un torneo marcado por el drama fuera del campo y las hazañas deportivas, Infantino pasa al ataque. A través de su cuenta de Instagram y los canales oficiales de la FIFA, criticó a quienes cuestionaron la logística y la integridad del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Presentó el torneo como un triunfo de la unidad y acusó a sus detractores de dejarse llevar por prejuicios.
«A quienes no vieron a niños, bebés, abuelos y padres disfrutar del fútbol, lamento que los partidos hayan terminado y que se perdieran esa alegría y unión», escribió. «Lamento que tanto odio y crítica les hiciera perderlo todo.
A quienes, tras plumas, papeles y pantallas, difunden odio y rumores falsos, les digo: mientras ustedes se quedan atrás, en la FIFA estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo».
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Abordar las polémicas sobre los visados y la seguridad
El torneo se vio empañado por importantes dificultades de viaje, ya que aficionados y dirigentes de países como Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil se enfrentaron a estrictas restricciones en la concesión de visados por parte de EE. UU. Al árbitro somalí Omar Artan incluso se le impidió entrar en EE. UU. para arbitrar. Sin embargo, Infantino restó importancia a estos incidentes, calificándolos de problemas menores frente al número total de asistentes. Afirmó que el evento reunió a 7 millones de aficionados de más de 200 países, con un historial de «seguridad al 100 %», y agradeció a los gobiernos anfitriones su compromiso con un entorno libre de violencia.
«Has mencionado a las pocas personas a las que se les denegó el visado y has pasado por alto a los millones a los que se les concedió, procedentes de todas partes del mundo», añadió Infantino. «Porque el fútbol une al mundo, y así se ha demostrado de forma impresionante este verano».
En defensa de la tormenta política en torno a Balogun
El momento más polémico del torneo involucró al delantero estadounidense Folarin Balogun, cuya suspensión automática de un partido tras recibir una tarjeta roja contra Bosnia-Herzegovina fue anulada de forma sorpresiva. La decisión llegó tras conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había hablado con Infantino sobre la disponibilidad del jugador. La UEFA y la Federación Belga de Fútbol criticaron la posible injerencia política, pero Infantino respondió que las ligas nacionales también tienen inconsistencias disciplinarias que pasan desapercibidas.
Sin aludir al caso concreto, el presidente afirmó: «Las decisiones arbitrales “discutibles” o las resoluciones disciplinarias “extrañas”, como tarjetas rojas o amarillas erróneas o la decisión de no sancionar a los jugadores, son habituales y aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo.
«Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que critican». Pese a ello, la Federación Noruega de Fútbol anunciará una queja formal por la supuesta influencia de Trump.
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Un llamamiento a la meditación y a la paz a través del fútbol
Al mirar al futuro del fútbol, Infantino pidió a sus detractores que cambien de perspectiva y acepten su poder emocional. Cerró su discurso presentando a la FIFA como fuente de paz y animando a sus críticos a buscar claridad espiritual o emocional.
«A quienes nos odian, dediquen un momento a reflexionar, meditar, rezar o ver un partido y observen los rostros, los ojos, las emociones», invitó.
Ojalá encontréis la paz; nosotros, en la FIFA, hemos encontrado la nuestra y la transmitimos organizando la Copa Mundial de la FIFA más espectacular. Que el fútbol se eleve por encima de todo odio. Por último, me siento increíblemente orgulloso, como presidente de la FIFA, de haber contribuido, aunque sea un poco, a este espectáculo. ¡Es una sensación maravillosa! Mucho cariño para todos».
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