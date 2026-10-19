Ferdinand ha expresado su enorme decepción por el hecho de que el club no fichara a Bouaddi, que acabó recalando en el rival Manchester City en una operación millonaria este verano. El Manchester City incorporó al internacional marroquí de 19 años por la asombrosa cifra de 86 millones de libras, lo que le convirtió en el adolescente más caro de la historia de la Premier League.

Bouaddi llegó al Etihad Stadium con un contrato de cinco años como parte de una profunda renovación del centro del campo emprendida por el Manchester City tras las salidas de Rodri al Barcelona y de Tijani Reinders a la liga saudí.