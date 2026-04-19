Según «Marca», el vestuario del Real Madrid estaba dividido. Varias estrellas mostraron indignación por la eliminación y las supuestas decisiones erróneas del árbitro esloveno Slavko Vincic (46), mientras que Camavinga se sentía profundamente frustrado.
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Lágrimas tras la dramática eliminación ante el FC Bayern: una estrella del Real Madrid quedó destrozada
Según se dice, el centrocampista se quedó solo y desconsolado en el vestuario y lloró. Sabía que, en la jugada que pudo ser decisiva, habría sido mejor no tocar el balón y volver a su posición. Tras su falta sobre Harry Kane en el centro del campo, retrasó ligeramente el juego y Vincic le mostró la segunda amarilla cuando el marcador era 3-2 a favor de los españoles.
Con uno menos, el Madrid encajó dos goles más y dijo adiós a sus opciones de título. Varios compañeros criticaron a Vincic y, tras el partido, las protestas acabaron con la expulsión de Arda Güler.
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Las lágrimas de Camavinga han «dejado huella» en el Real Madrid
La expulsión de Camavinga fue el punto más bajo de una temporada complicada, en la que apenas ha convencido y no tiene un lugar fijo en el once. Pese a ello, el francés mantiene la confianza de sus compañeros y en el vestuario se han cerrado filas. Su tristeza, inusual en uno de los jugadores más alegres del equipo, ha dejado huella.
Tras secar sus lágrimas, el francés se disculpó en Instagram: «Asumo la responsabilidad. Pido perdón a mi equipo y a todos los madridistas». Su entrenador, Álvaro Arbeloa, lo defendió: «Nadie entiende esta expulsión. Hemos sufrido una injusticia».
Estadísticas de Eduardo Camavinga esta temporada
Intervenciones 37 Partidos de más de 90 minutos 7 goles Goles 2 Asistencias 1 Tarjetas amarillas 2 Expulsiones 1