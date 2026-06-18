Todos los jugadores reaccionaron con horror y, entre la conmoción, llamaron a los servicios médicos. Por los micrófonos se oía: «Se ha roto la pierna». El autor de la falta se cubrió el rostro; primero vio la amarilla, pero tras revisar el VAR —cuyas imágenes no se mostraron por la gravedad—, llegó la roja.

Mientras lo atendían, sus compañeros canadienses formaron un semicírculo para protegerlo de las miradas; al delantero estrella Jonathan David se le saltaron las lágrimas, y Madibo, desorientado, abandonó el campo. Para alegría del público local, Kone se incorporó en la camilla y, con gestos, tranquilizó a los aficionados, aunque lo peor se temía. El centrocampista, fichado en febrero del Olympique de Marsella al US Sassuolo por diez millones de euros, estará de baja varios meses.

Fuera de cámara se vio otro gesto: Madibo, sin intención, volvió a abrazar a Kone, que le respondió comprendiéndolo.