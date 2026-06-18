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Kone MarschGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

Lágrimas, horror y estupor: una grave lesión empañó el partido de Canadá ante Catar en el Mundial

World Cup
Canadá vs Catar
Canadá
Catar
I. Kone
A. Madibo
J. David
A. Davies

Durante 50 minutos, todo le salió a Canadá como deseaba en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial contra Catar. Pero entonces llegó una terrible lesión que silenció el estadio.

En el minuto 52, Ismael Kone recuperó el balón en su campo y lo protegió de Assim Madibo. El jugador de Katari se lanzó con fuerza, intentó quitárselo y le pisó de forma desafortunada; la tibia y el peroné de Kone se doblaron en un ángulo peligroso. 

  • Todos los jugadores reaccionaron con horror y, entre la conmoción, llamaron a los servicios médicos. Por los micrófonos se oía: «Se ha roto la pierna». El autor de la falta se cubrió el rostro; primero vio la amarilla, pero tras revisar el VAR —cuyas imágenes no se mostraron por la gravedad—, llegó la roja.

    Mientras lo atendían, sus compañeros canadienses formaron un semicírculo para protegerlo de las miradas; al delantero estrella Jonathan David se le saltaron las lágrimas, y Madibo, desorientado, abandonó el campo. Para alegría del público local, Kone se incorporó en la camilla y, con gestos, tranquilizó a los aficionados, aunque lo peor se temía. El centrocampista, fichado en febrero del Olympique de Marsella al US Sassuolo por diez millones de euros, estará de baja varios meses.

    Fuera de cámara se vio otro gesto: Madibo, sin intención, volvió a abrazar a Kone, que le respondió comprendiéndolo.

    • Anuncios
  • SalibaGetty Images

    Canadá arrolla a Catar en el Mundial; celebración especial para Kone

    Antes de la roja directa a Madibo, Homam Ahmed fue expulsado en el 34’ tras una entrada desesperada. Ya perdían 0-2 por los goles de Cyle Larin y Jonathan David. Con superioridad numérica, David aumentó la ventaja a 3-0 antes del descanso y, pese a la grave lesión de Kone, los goles siguieron llegando.

    Tras la larga pausa por la lesión, Nathan Saliba marcó de falta directa y corrió a mostrar una camiseta con el 8 de Kone. El 5-0 llegó con un autogol de Mohamed Al-Mannai, y poco después David cerró su hat-trick para alcanzar a Lionel Messi como máximo goleador del torneo.

    Gracias a esta goleada y al anterior empate 1-1 con Bosnia, Canadá llega con grandes opciones a su último partido contra Suiza. Solo una amplia derrota le privaría de los dieciseisavos.

    En esa ronda podría debutar el gran referente, el capitán Alphonso Davies, quien aún se recupera de una lesión muscular desde mayo y, pese a integrarse de nuevo en la convocatoria ante Catar, aún no ha jugado.

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