En el minuto 52, Ismael Kone recuperó el balón en su campo y lo protegió de Assim Madibo. El jugador de Katari se lanzó con fuerza, intentó quitárselo y le propinó una patada tan desafortunada que la tibia y el peroné de Kone se doblaron en un ángulo peligroso.
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Lágrimas, horror y estupor: una grave lesión empaña el partido de Canadá ante Catar en el Mundial
Todos los jugadores reaccionaron de inmediato con horror y, en medio de la agitación, llamaron a los servicios médicos. Incluso el autor del golpe se cubrió el rostro con la camiseta. Primero recibió tarjeta amarilla, pero tras una breve revisión del VAR —que, por la gravedad de la escena, no se mostró por televisión—, le mostraron la roja.
Mientras lo atendían, sus compañeros canadienses formaron un semicírculo para protegerlo de las miradas; al delantero estrella Jonathan David se le saltaron las lágrimas, y Madibo, desorientado, abandonó el campo. Para alegría del público local, Kone se incorporó en la camilla y, con gestos, tranquilizó a los aficionados, aunque lo peor se temía. El centrocampista, fichado en febrero del Olympique de Marsella al US Sassuolo por diez millones de euros, estará de baja varios meses.
Lejos de las cámaras hubo otro gesto: Madibo, sin intención, corrió y abrazó a Kone, quien le respondió confirmando que no hubo maldad.
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Canadá arrolla a Catar en el Mundial; celebración especial para Kone
Antes de la roja directa a Madibo, Catar ya vivía una noche desastrosa. Homam Ahmed fue expulsado en el 34’ tras una entrada temeraria, cuando perdían 0-2 por los goles de Cyle Larin y Jonathan David. Con superioridad numérica, David amplió la ventaja a 3-0 antes del descanso y, pese a la grave lesión de Kone, siguieron los goles.
Tras la larga pausa por la lesión, Nathan Saliba marcó de falta directa y corrió al banquillo con una camiseta del 8 de Kone. El 5-0 llegó con un autogol de Mohamed Al-Mannai, y poco después David cerró su hat-trick con el sexto tanto, igualando a Lionel Messi en la lista de goleadores.
Gracias a esta goleada y al anterior empate 1-1 con Bosnia, Canadá llega con opciones a su último partido contra Suiza. Solo una amplia derrota le privaría de los dieciseisavos.
En esa ronda podría debutar el gran referente, el capitán Alphonso Davies, quien aún se recupera de una lesión muscular sufrida en mayo y, pese a integrarse de nuevo en la convocatoria ante Catar, aún no ha jugado.