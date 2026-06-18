Todos los jugadores reaccionaron de inmediato con horror y, en medio de la agitación, llamaron a los servicios médicos. Incluso el autor del golpe se cubrió el rostro con la camiseta. Primero recibió tarjeta amarilla, pero tras una breve revisión del VAR —que, por la gravedad de la escena, no se mostró por televisión—, le mostraron la roja.

Mientras lo atendían, sus compañeros canadienses formaron un semicírculo para protegerlo de las miradas; al delantero estrella Jonathan David se le saltaron las lágrimas, y Madibo, desorientado, abandonó el campo. Para alegría del público local, Kone se incorporó en la camilla y, con gestos, tranquilizó a los aficionados, aunque lo peor se temía. El centrocampista, fichado en febrero del Olympique de Marsella al US Sassuolo por diez millones de euros, estará de baja varios meses.

Lejos de las cámaras hubo otro gesto: Madibo, sin intención, corrió y abrazó a Kone, quien le respondió confirmando que no hubo maldad.