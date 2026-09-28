El club anunció su destitución el domingo por la noche en un comunicado:

"LAFC anunció hoy que, tras una cuidadosa consideración, el club ha tomado la decisión de separar sus caminos del entrenador Marc Dos Santos. Marc ha dado muchísimo a este club a lo largo de los años, y estamos agradecidos por su compromiso, dedicación y contribuciones a LAFC. Le deseamos a Marc y a su familia todo lo mejor de cara al futuro. El club compartirá pronto una actualización sobre sus planes interinos para el banquillo, mientras comienza la búsqueda de un nuevo entrenador."

Hubo sorpresa en algunos sectores cuando LAFC optó por promocionar a alguien de la casa después de que Steve Cherundolo, ahora involucrado en la estructura de la selección juvenil de Estados Unidos, anunciara que se marchaba a mitad del año pasado. Y Dos Santos nunca terminó de encontrar una fórmula que funcionara con una plantilla repleta de estrellas. Actualmente ocupa la sexta posición de la Conferencia Oeste después de que muchos le señalaran como favorito para la MLS Cup antes de la temporada.

El balance final de Dos Santos como entrenador de LAFC fue de 19 victorias, 10 derrotas y 10 empates.