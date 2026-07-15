La vivienda de Lamine Yamal sufrió un intento de allanamiento tras la clasificación de España para la final del Mundial

Intentaron allanar la residencia de Yamal en Esplugues de Llobregat, Barcelona, poco después de la victoria de España sobre Francia en Texas. Aunque el jugador estaba a miles de kilómetros compitiendo, su equipo de seguridad privada permaneció alerta y evitó pérdidas.

Según Euro News, las cámaras detectaron a dos encapuchados escalando el muro perimetral; la rápida reacción de los guardias los hizo huir sin lograr entrar ni robar nada.



