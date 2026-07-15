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La vivienda de Lamine Yamal sufrió un intento de allanamiento tras la clasificación de España para la final del Mundial
La intervención del servicio de seguridad frustró un intento de robo.
Intentaron allanar la residencia de Yamal en Esplugues de Llobregat, Barcelona, poco después de la victoria de España sobre Francia en Texas. Aunque el jugador estaba a miles de kilómetros compitiendo, su equipo de seguridad privada permaneció alerta y evitó pérdidas.
Según Euro News, las cámaras detectaron a dos encapuchados escalando el muro perimetral; la rápida reacción de los guardias los hizo huir sin lograr entrar ni robar nada.
- AFP
Se está llevando a cabo una investigación policial en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra fueron alertados tras avistar a los sospechosos. Los intrusos escaparon antes de la llegada de la policía, pero se investiga para identificarlos y localizarlos.
Los forenses y los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de la mansión, con la esperanza de obtener detalles que permitan detener a los responsables de este intento de allanamiento en una residencia de alto perfil.
Un objetivo habitual de las bandas organizadas
Este incidente no es aislado: otras casas de la misma urbanización han sido robadas en los últimos meses. Bandas organizadas de toda Europa se centran en las viviendas de futbolistas profesionales, donde saben que hay joyas y relojes de lujo.
Yamal, que a veces ha compartido detalles de su vida y de sus artículos de lujo en las redes sociales, se ha convertido sin quererlo en una persona de interés para estos grupos delictivos. Estos robos selectivos durante los grandes torneos se han convertido en motivo de preocupación para los jugadores que representan a sus selecciones nacionales en el extranjero.
- AFP
La historia de la famosa mansión
La mansión, antes de Gerard Piqué y Shakira, volvió a la actualidad cuando Yamal la mostró antes de viajar al Mundial de Norteamérica.
Mientras el joven de 19 años se prepara para la final, en Cataluña la atención se centra en proteger a su familia y sus bienes. El incidente recuerda los riesgos de seguridad que conlleva el rápido ascenso de los talentos del fútbol.
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