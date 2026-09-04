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«¡La vida está llena de oportunidades!»: Diego Simeone da la bienvenida de nuevo a Julián Alvarez a la plantilla del Atlético de Madrid tras el fallido culebrón de su traspaso al Barcelona
Simeone le ofrece a Alvarez un nuevo comienzo
Simeone ha confirmado que Alvarez estará incluido en la convocatoria del Atlético de Madrid para su próximo choque de LaLiga contra el Athletic Club. El delantero de 26 años vuelve a estar disponible tras una semana difícil en la que se perdió dos días de entrenamiento por enfermedad poco después de ser informado de que el club no autorizaría el traspaso soñado al rival doméstico Barcelona.
En declaraciones a los medios antes del viaje a Bilbao, Simeone reflexionó sobre la situación y enmarcó el culebrón del traspaso como un momento de crecimiento personal para el exjugador del Manchester City. «Julian Alvarez estará en la convocatoria mañana. Está entrenando bien y esperamos lo mejor de él, igual que de todos sus compañeros», dijo Simeone.
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Una «experiencia de aprendizaje» para el argentino
La tensión entre el jugador y el club llegó a un punto de ebullición cuando el Atlético publicó dos comunicados en un plazo de 24 horas, afirmando con rotundidad que no se permitiría a Alvarez unirse al Barcelona. Aunque, según se informó, el club estaba abierto a un regreso a la Premier League con el Arsenal, no se materializó ningún acuerdo, lo que dejó a Alvarez con la necesidad de reconciliarse con su actual club. Simeone se refirió directamente a ello y declaró: "Para mí, la vida está llena de oportunidades. Y Julian ahora tiene una oportunidad. Muchas veces nos pasamos la vida juzgando, y tenemos que preocuparnos menos por eso y aprender más. Espero que esto le haya servido como experiencia de aprendizaje".
Simeone añadió: "Espero que esté feliz... y que lo demuestre marcando goles".
El técnico del Atlético quiere asegurarse de que su delantero estrella se sienta respaldado, y no castigado, por su interés en cambiar de aires durante el mercado de verano. La gestión de Simeone será puesta a prueba mientras busca sacar la mejor versión de un jugador que ya ha marcado 49 goles en 107 partidos con los colchoneros.
Los frustrados vínculos con Barcelona y Arsenal
El futuro de Alvarez fue uno de los principales temas de conversación en la recta final del mercado de verano, ya que su petición privada de fichar por el Barcelona provocó una fricción interna significativa. Aunque el conjunto azulgrana estaba interesado, la cúpula del Atlético se negó a reforzar a un rival directo por el título. Curiosamente, el club se mostró mucho más receptivo a negociar con el Arsenal y mantuvo conversaciones directas con el conjunto londinense.
Esto llega después de los comentarios de Simeone de la semana pasada, en los que se comprometió a apoyar al jugador pese al ruido constante en torno a su traspaso. En aquel momento, el técnico insistió en que haría "todo lo posible" para que el ganador del Mundial de 2022 se "sintiera importante" a su regreso.
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En busca de títulos en el Metropolitano
A pesar de su impresionante registro goleador individual desde su llegada a Madrid, Alvarez sigue buscando su primer título con el Atlético. La frustración de las últimas semanas puede deberse al deseo de competir por los mayores honores, pero por ahora su foco debe seguir estando sobre el terreno de juego.
El Atlético de Madrid ocupa actualmente una posición competitiva en la tabla y necesitará la mejor versión goleadora de Alvarez si quiere desafiar el duopolio de Real Madrid y Barcelona. La visita para medirse al Athletic Club el sábado representa una prueba exigente para el delantero de regreso, que estará bajo un intenso escrutinio tanto de la afición como de los medios.
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