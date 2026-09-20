El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, elogió la capacidad de resistencia de su equipo tras lograr una trabajada victoria por 0-1 a domicilio ante el VfB Stuttgart en el partido estrella de la jornada de la Bundesliga. El resultado aseguró que el BVB arrancara una campaña liguera con cuatro victorias consecutivas por primera vez en once años.

Maxi Beier marcó el gol decisivo en el minuto 70 para que los de Kovac se marcharan al parón internacional como líderes de la tabla.

El técnico subrayó la importancia de sacar adelante victorias complicadas a domicilio ante rivales nacionales de calidad.