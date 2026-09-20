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«¡La vida escribe las mejores historias!», el mensaje de Niko Kovac después de que el delantero descartado por Alemania diera la victoria al Borussia Dortmund
Kovac, encantado mientras el Dortmund mantiene su inicio impecable
El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, elogió la capacidad de resistencia de su equipo tras lograr una trabajada victoria por 0-1 a domicilio ante el VfB Stuttgart en el partido estrella de la jornada de la Bundesliga. El resultado aseguró que el BVB arrancara una campaña liguera con cuatro victorias consecutivas por primera vez en once años.
Maxi Beier marcó el gol decisivo en el minuto 70 para que los de Kovac se marcharan al parón internacional como líderes de la tabla.
El técnico subrayó la importancia de sacar adelante victorias complicadas a domicilio ante rivales nacionales de calidad.
- Getty Images Sport
El entrenador elogia la respuesta de Beier tras quedarse fuera de la selección
En declaraciones a los periodistas tras el pitido final, Kovac expresó una satisfacción especial por Beier, autor del gol de la victoria. El delantero de 23 años vio puerta poco después de quedarse fuera de la convocatoria de la selección nacional.
Kovac señaló que la decepción individual a menudo crea el contexto de momentos decisivos sobre el terreno de juego.
«La vida escribe las historias más bonitas», dijo Kovac. «Maxi Beier no está con la selección nacional, pero hoy fue él quien marcó. Estoy encantado por él, y al final eso demuestra que tenemos una gran plantilla y un gran jugador en Maxi, y que hoy se ha recompensado a sí mismo con este gol».
La paciencia táctica desbloquea la férrea defensa del Stuttgart
Kovac elogió la disciplina táctica de su plantilla durante un encuentro muy disputado que requirió una paciencia inmensa. Tras una primera parte igualada, los cambios en la segunda mitad, con Jobe Bellingham y Kosta Karetsas, inclinaron la balanza a favor del Dortmund.
Bellingham puso un preciso centro raso al área pequeña para que Beier rematara a gol.
El entrenador señaló que contar con opciones versátiles desde el banquillo sigue siendo la mayor fortaleza del BVB esta temporada.
- Sportfoto Rudel
El parón ofrece un descanso bien merecido antes de un calendario intenso
Con la victoria asegurada, Kovac confirmó que los miembros de la plantilla que no han sido convocados con sus selecciones descansarán antes de preparar un intenso calendario otoñal. Tras el parón de tres semanas, el Dortmund afrontará nueve partidos en solo 30 días, empezando por el Werder Bremen.
El técnico croata expresó su total confianza en que sus jugadores pueden mantener su alto nivel en todas las competiciones.
«Ahora puede tomarse unos días de descanso y trabajar desde casa», concluyó Kovac sobre Beier.
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