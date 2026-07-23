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«La vida es una broma»: Neymar rompe su silencio tras las críticas del Mundial y, lejos de los campos, el máximo goleador de Brasil vuelve a sonreír
Neymar defiende su salida para jugar al póquer
El Santos venció 4-1 a la Universidad Central de Venezuela en la ida de la Sudamericana. Ese mismo día, Neymar generó polémica al jugar un torneo de póquer en São Paulo en vez de viajar con el equipo. Ante las críticas, el máximo goleador de Brasil publicó una foto sonriendo en la mesa con el mensaje: «La vida es una broma».
- TheNews2
Cuca aclara la ausencia de la superestrella
A pesar de la indignación pública, el club autorizó la participación de Neymar en el torneo para que se centrara en su preparación física tras el Mundial 2026.
El entrenador del Santos, Cuca, lo explicó tras ganar en Venezuela: «Estuvo unos días de baja y sin vacaciones, así que decidimos que se fortaleciera más, entrenando duro para encadenar partidos.
En diez días jugaremos cuatro partidos. Traerlo no tendría sentido, el viaje es muy duro. Se quedó trabajando con Arao, João Schmidt e Igor Vinicius, y eso nos da más opciones para lo que viene».
La vida tras retirarse de la selección nacional
Neymar, que acaba de retirarse del fútbol internacional tras la sorpresiva derrota de Brasil 2-1 ante Noruega en octavos del Mundial, se centra ahora en el Santos, donde tiene contrato hasta diciembre. El exdelantero del Barcelona marcó 80 goles en 130 partidos con la Seleção.
- AFP
El Santos se enfrenta a un calendario muy apretado
Neymar volverá este fin de semana cuando el Santos enfrente al Chapecoense en la liga. El «Peixe», actualmente 15.º en la Serie A, necesita su liderazgo. Con ventaja en la Copa Sudamericana, su estado físico será clave para afrontar un calendario exigente.
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