El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, optó por un sistema con dos delanteros en la victoria por 4-0 del miércoles ante Bolivia en un amistoso internacional, alineando a Julian Alvarez junto a Lautaro Martinez. El encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes marcó la undécima vez que la pareja fue titular junta en la era posterior a Messi, con todas esas apariciones produciéndose en partidos sin Lionel Messi.

Martinez se situó más cerca del área, mientras que Alvarez retrasó su posición para enlazar el juego y ofrecer líneas de pase.

Ese movimiento táctico coordinado dio sus frutos en el minuto 18, cuando Martinez conectó un disparo de derecha que superó a Guillermo Viscarra para abrir el marcador.