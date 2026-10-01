Retirado del fútbol y después de haber pasado 14 meses en la cárcel en el marco del procedimiento judicial que lo involucró, Dani Alves se ha convertido en predicador evangélico. Como confirma Olè, estará en Argentina en los próximos días, tal y como anunció el propio exfutbolista a través de sus redes sociales. Las ciudades que lo acogerán serán dos. Primero hará escala en Formosa, donde participará en el congreso profético “El Impacto de su Gloria”: están previstos dos encuentros, el jueves 14 de octubre a las 20:00 y el viernes 15 a las 13:00, ambos en Avenida Ana Esther de Canepa 1225. Junto a él también estarán Ramón Leiva, Jesús Trinidad y Tomy Abdon.





Posteriormente, Alves se desplazará a Salta, donde será invitado del estadio Delmi el lunes 19 y el martes 20 de octubre, por invitación de la fundación Estilo de Vida. Están previstas dos actividades al día: un encuentro deportivo a las 9:00, dirigido a atletas y entrenadores, y una cita abierta al público a las 20:30.





«El reino de Dios se acerca a vosotros para cambiar vuestros corazones de piedra y daros un corazón de carne», escribió Alves en Instagram, acompañando la publicación con un largo mensaje religioso inspirado en el Evangelio de Mateo. El brasileño está cada vez más implicado en esta nueva aventura religiosa que está cambiando su imagen pública a nivel internacional.