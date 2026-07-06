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England Mexico winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¿La victoria de los campeones? Inglaterra brilló en el Azteca y mostró que el equipo de Thomas Tuchel SÍ puede llegar lejos

Winners & losers
World Cup
Inglaterra
FEATURES
Mexico vs Inglaterra
Mexico
T. Tuchel
J. Bellingham
J. Quansah

Nunca iba a ser fácil. Si Inglaterra iba a ganar en el Azteca —algo que solo dos equipos habían logrado antes en un partido oficial—, iba a haber golpes, magulladuras y unos cuantos sustos. Pero nadie esperaba el caos. Fue un duelo de ida y vuelta, valiente, a menudo brillante y siempre angustioso, que terminó con una gloriosa victoria 3-2 sobre México y dio un gran impulso a las esperanzas inglesas en el Mundial.

Inglaterra mostró garra desde el primer minuto. México presionó, pero los ingleses bajaron el ritmo y controlaron el partido. Para Thomas Tuchel fue casi perfecto.

Cuando llegó el momento, atacaron: Bellingham marcó el primero tras una hábil carrera al segundo palo, rematando de cabeza un centro de Bukayo Saka. Repitió la jugada 98 segundos después, y Kane puso el 2-0 en el 38’.

Un error defensivo en un saque de esquina dejó a Julián Quiñones solo a seis yardas, y recortó distancias justo antes del descanso. En la segunda parte Inglaterra, contra pronóstico, siguió atacando. Nico O’Reilly golpeó un poste, Anthony Gordon se movía sin pausa y Bellingham no dejaba de presionar. En la contra mexicana, Jarell Quansah saltó, pasó el balón y derribó al rival; el VAR confirmó la gravedad y lo expulsó.

Inglaterra respondió: Gordon superó a la defensa, dribló a Rangel y fue derribado. Penalti. Kane, que había fallado ante Croacia, esta vez anotó. Poco después México obtuvo un penalti más dudoso, tras un toque de Kane a Gutiérrez, y Jiménez, que podría haber marcado cuatro esa noche, lo transformó.

Tuchel decidió defender y metió a Dan Burn para pasar a un 5-3-1. Jordan Pickford despejó con los puños, Burn cabeceó lo que pudo y hasta Kane ayudó atrás. No fue cómodo ni fácil, pero lograron aguantar.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en Ciudad de México...

  • Jude Bellingham England 2:1Getty/GOAL

    GANADOR: Jude Bellingham

    En los últimos seis meses, a Jude Bellingham se le ha descrito de todo: un jugador de momentos, un tipo con demasiada actitud, el competente suplente de Morgan Rogers. Hoy firmó quizás la actuación más completa de un centrocampista inglés en mucho tiempo. Tuchel planteó un 4-4-2 con Bellingham pegado a Kane. El inglés mostró el instinto goleador que ya exhibió en su primera temporada en el Real Madrid. Marcó dos tantos casi idénticos: misma arrancada desde fuera hacia adentro, mismo remate preciso.

    Después llegaron 50 minutos de lucha: primero como centrocampista central, luego por la derecha y, finalmente, como delantero para aprovechar espacios y aliviar la presión. Todo ello sin recibir amarilla, clave para estar en cuartos. México intentó sacarlo de quicio; él no picó.

    ¿Otra descripción? De talla mundial.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    GANADOR: Thomas Tuchel

    Tuchel afirmó esta semana que el fútbol no siempre es glamuroso si Inglaterra quiere llegar lejos. El comentario no gustó a todos. ¿Cómo se atreve este experimentado entrenador a admitir que no se gana solo con un «fútbol atractivo»? En este partido, su idea se confirmó.

    Inglaterra, fiel a su promesa, no fue glamurosa, pero el partido confirmó a Tuchel. Ajustó detalles desde el inicio y mostró un plan claro. Inglaterra apenas concedió ocasiones a México durante 20 minutos, luego contraatacó a tiempo y marcó. En la fase caótica final Tuchel mantuvo la calma. Su defensa de cinco no le ganó aplausos en los bares a las 3 a. m., pero funcionó. La entrada de Burn, un jugador corpulento para ganar cabezazos, fue un movimiento astuto.

    Además, la confianza en Anthony Gordon, que se ganó de nuevo su sitio tras brillar ante la República Democrática del Congo, resultó clave: fue un incansable durante los 90 minutos. Al final, Inglaterra usó dos sistemas, cuatro estilos y varios cambios de posición, todo orquestado por un entrenador muy sereno.

  • QuansahGetty

    PERDEDOR: Jarrel Quansah

    Quansah sorprendió como titular en el lateral derecho. Inglaterra carecía de alternativas en esa posición: con Reece James lesionado, Tuchel apenas tenía opciones. Durante 50 minutos lo hizo bien y se mostró seguro con el balón. Quinones, el mejor de México en el torneo, apenas aportó más allá de su gol oportunista.

    Pero su expulsión fue una tontería mayúscula: se dejó llevar por el entusiasmo y cometió una entrada imprudente. Es joven, y a veces paga esa impaciencia. El banquillo mexicano se enfureció, y el árbitro no tuvo más remedio que expulsarlo.

    La buena noticia es que Inglaterra no lo pagó caro, aunque cabe preguntarse si Quansah tendrá otra oportunidad.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    GANADOR: Jordan Pickford

    ¡Qué momento para demostrar que eres un buen portero! A veces parece que hay dos Pickford: el de la selección inglesa y el del Everton. El del Everton falla más y no siempre es sólido, pero con Inglaterra crece.

    En la primera parte hizo dos paradas clave ante Jiménez. En la segunda parte repitió su repertorio: gritó órdenes, salió a los centros, despejó con los puños y lanzó el balón al otro campo para aliviar la presión. No es un portero moderno; le gustan el lío y los gestos teatrales. Este partido los pidió a gritos y Pickford se los dio.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: México

    Dos de las tres anfitrionas quedan eliminadas. La selección mexicana es un equipo extraño: desequilibrado, falto de calidad y dependiente del veterano Jiménez y del joven Gilberto Mora. No hay un grupo que haya crecido y se haya formado juntos. Por eso Javier Aguirre los convocó a mediados de mayo para el Mundial.

    Aun así, México superó expectativas: ganó su grupo y venció con claridad a un Ecuador en alza. Sin embargo, ante un rival de mayor calidad, se derrumbó. Le faltan jugadores para contener ataques veloces, experiencia para evitar penaltis tontos y chispa para romper líneas defensivas. La lluvia final de centros fue espectacular, pero Inglaterra la controló con comodidad.

    Perder ante un rival objetivamente superior no es un drama, pero caer en esta catedral del fútbol siempre duele.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Las perspectivas de Inglaterra en el Mundial

    ¿Así que esto es una montaña rusa? Con perspectiva, las cosas van bien. Inglaterra ganó un partido de forma impresionante, otros dos con menos brillo, sobrevivió al Azteca y superó varias adversidades para llegar hasta aquí. Se adaptó sobre la marcha, marcó en momentos clave y cometió pocos errores. No es el dominio que prometía el fichaje de Tuchel, pero es una gestión decente de una campaña prometedora en el Mundial.

    Tras noches como esta, uno puede empezar a soñar. No es la mejor selección de México, pero el Azteca tiene su propia mitología. Se supone que aquí no se gana: a la altitud, bajo la lluvia, con la afición gritándote durante más de 90 minutos. Hay pocas fortalezas auténticas en el fútbol. Esta es una de ellas. Es difícil exagerar lo complicados que son los resultados en este estadio.

    A partir de ahora nada será fácil, pero esta victoria mantiene viva a Inglaterra y le da motivos para soñar. El siguiente duelo contra Noruega en Miami será duro, aunque ya sin excusas de altitud ni pastillas de cafeína. Ahora solo cuenta el fútbol, y como equipo, Inglaterra convence.