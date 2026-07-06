Inglaterra respondió desde el primer minuto. México presionó, pero los ingleses calmaron el partido y, en el momento clave, golpearon. Bellingham marcó el primero con un cabezazo en plancha al segundo palo tras un centro de Saka, y repitió la misma jugada 98 segundos después. Kane asistieron para el 2-0 en el 38’.

Un error defensivo en un saque de esquina dejó solo a Julián Quiñones, que recortó a seis yardas y batió al portero. Así se llegó al descanso con 2-1. La segunda parte pedía calma, pero llegó la locura. Inglaterra apretó y Nico O’Reilly golpeó el poste. En la contra mexicana, Jarrell Quansah se lanzó con exceso de ímpetu, saltó sobre el balón y derribó al rival. El VAR confirmó la gravedad de la falta y el defensa fue expulsado.

Inglaterra respondió: Anthony Gordon superó a la defensa, dribló a Raúl Rangel y fue derribado. Penalti. Kane, que había fallado ante Croacia, esta vez anotó. Poco después México obtuvo un penalti más dudoso, tras un toque de Kane a Brian Gutiérrez. Raúl Jiménez, que podría haber marcado cuatro esa noche, lo transformó.

Tuchel optó por replegarse e introdujo a Dan Burn para conformar un 5-3-1 que contuvo las sucesivas embestidas mexicanas. Pickford despejó con los puños, Burn cabeceó y hasta Kane ayudó en su área. No fue cómodo ni fácil, pero así lograron aguantar.

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