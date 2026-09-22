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La versión «plana» de Bruno Fernandes hace saltar las alarmas, mientras un exdefensa del Manchester United cuestiona la falta de liderazgo en el equipo de Michael Carrick
Un pésimo inicio para Carrick
El United ha tenido un inicio de la nueva temporada realmente complicado. El equipo de Carrick solo ha conseguido una victoria en sus primeros cinco partidos de la Premier League y le está costando generar una dinámica positiva.
El Manchester United ha sufrido derrotas contra el Hull City y un Manchester City con diez jugadores, además de dejarse puntos en los empates ante el Everton y el Fulham. Su único triunfo liguero llegó con un contundente 5-2 sobre el recién ascendido Ipswich Town. Para agravar sus problemas en el ámbito doméstico, el United también quedó recientemente eliminado de la Carabao Cup. Pese a ponerse 2-0 ante el Brighton en Old Trafford, el equipo de Carrick se desplomó de forma dramática y acabó sufriendo una derrota por 3-2.
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El estado de forma de Fernandes despierta una gran preocupación
Fernandes ha recibido críticas concretas en medio de los problemas más generales del equipo. El exdefensa del United Bardsley cree que el centrocampista de 32 años parece una sombra de lo que suele ser.
Aunque Fernandes suma tres goles y una asistencia en la Premier League, todas esas aportaciones de gol llegaron en la única victoria contra el Ipswich. Bardsley expresó su preocupación por la actitud actual de la estrella portuguesa.
"Bruno Fernandes me parece un poco apagado este año", dijo Bardsley a Lyllo Casino. "Siendo brutalmente honesto, y soy su mayor defensor, soy su mayor admirador, creo que es increíble en lo que hace por el equipo, nunca se puede cuestionar el esfuerzo y el trabajo que aporta y que probablemente la gente no ve más allá de los goles.
"Simplemente parece un poco apagado este año, y eso también es un poco preocupante, porque sabemos lo importante que ha sido durante las últimas cuatro o cinco temporadas, y sin él probablemente estaríamos en una posición completamente diferente".
Alarmante falta de liderazgo defensivo
Bardsley, que se formó en la cantera de Old Trafford, también señaló evidentes fragilidades defensivas. Le sorprendió especialmente la derrota en el arranque de la temporada ante el Hull, y calificó de «alarmante» la falta de energía y forma física.
El ex del Sunderland apuntó que, pese a que el equipo se mostró sólido en defensa bajo las órdenes de Carrick la pasada temporada, la actual línea defensiva está «hecha un desastre». Cree que a la plantilla le falta, fundamentalmente, autoridad sobre el campo.
«Pero, en última instancia, defensivamente, en líneas generales, puedes mirar a la línea de cuatro de atrás y decir que no es la mejor del mundo, pero como colectivo tenemos que ser más agresivos», añadió. «Tenemos que exigirnos más los unos a los otros, y eso es lo que me alarma, no hay suficiente exigencia. Nos marcan goles y simplemente nos damos la vuelta para sacar de centro otra vez.
«Tiene que haber algún tipo de exigencia entre nosotros y hacer responsables a los jugadores cuando cometen errores, cuando no están al nivel, o cuando no frenan centros o disparos. Hay una falta de liderazgo ahí».
- AFP
Necesidad desesperada de una reacción inmediata
La presión recae ahora claramente sobre Carrick para poner fin a esta preocupante mala racha. Debe encontrar la manera de apuntalar una defensa endeble que dejó escapar ventajas en los últimos minutos tanto ante el Brighton como ante el Everton. Además, el técnico necesita reactivar el estado de forma de Fernandes para impulsar la recuperación del Manchester United.
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