Fernandes ha recibido críticas concretas en medio de los problemas más generales del equipo. El exdefensa del United Bardsley cree que el centrocampista de 32 años parece una sombra de lo que suele ser.

Aunque Fernandes suma tres goles y una asistencia en la Premier League, todas esas aportaciones de gol llegaron en la única victoria contra el Ipswich. Bardsley expresó su preocupación por la actitud actual de la estrella portuguesa.

"Bruno Fernandes me parece un poco apagado este año", dijo Bardsley a Lyllo Casino. "Siendo brutalmente honesto, y soy su mayor defensor, soy su mayor admirador, creo que es increíble en lo que hace por el equipo, nunca se puede cuestionar el esfuerzo y el trabajo que aporta y que probablemente la gente no ve más allá de los goles.

"Simplemente parece un poco apagado este año, y eso también es un poco preocupante, porque sabemos lo importante que ha sido durante las últimas cuatro o cinco temporadas, y sin él probablemente estaríamos en una posición completamente diferente".