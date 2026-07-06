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«La verdad es que no lo noté»: Declan Rice restó importancia a la altitud tras ayudar a Inglaterra a lograr su «mejor partido fuera de casa» en el Estadio Azteca de México y a clasificarse para los cuartos de final del Mundial, donde se enfrentará a Noruega
Los Tres Leones conquistan el Azteca
Inglaterra logró su mejor resultado visitante de la historia, silenciando a más de 80 000 aficionados en el Estadio Azteca. Pese a la altura y la presión, el equipo de Thomas Tuchel mostró gran determinación y contuvo la reacción de México. Dos tantos de Jude Bellingham en 98 segundos encarrilaron la victoria.
Aunque México jugó con uno más gran parte del segundo tiempo, la defensa inglesa aguantó. Rice fue clave, corriendo sin descanso pese a la altitud que preocupaba a los europeos.
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Rice descarta el factor de la altitud
El jugador del Arsenal calificó el partido como el mejor momento de su carrera internacional y minimizó los efectos de la altitud de Ciudad de México. Rice reconoció que el entorno podía afectar a los Tres Leones.
«Probablemente sea el mejor resultado de Inglaterra que he vivido y el mejor partido fuera de casa con esta camiseta. Fue todo lo que esperaba: una noche increíble. La altitud no me afectó tanto como se decía; ayer en el entrenamiento se notó un poco, pero hoy casi nada», declaró Rice a BBC Sport.
Elogiar el juego colectivo del equipo
A pesar de las condiciones, Inglaterra superó a una México que mantenía una larga racha de imbatibilidad en casa. Fue la tercera derrota mexicana en el Azteca —inaugurado en 1966— tras las caídas 2-1 ante Costa Rica en 2001 y Honduras en 2013. Rice elogió el esfuerzo del equipo y el ambiente del partido.
«Sabíamos que eran un buen equipo; creo que llevaban sin perder 80 partidos o algo así. Así que sabíamos que iba a ser difícil, pero creíamos que lo que teníamos en el vestuario, los 26 jugadores, era suficiente para vencerles. Al final, mostramos una faceta diferente de nosotros mismos que probablemente mucha gente pensaba que no teníamos», afirmó Rice.
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Cita en cuartos de final con Haaland y Noruega
Para Inglaterra, la victoria supone una redención parcial de sus fantasmas históricos en el Azteca, incluido el incidente de la «Mano de Dios» de hace 40 años. La recompensa por la valentía de Inglaterra es un viaje a Miami para disputar los cuartos de final contra Noruega. Los noruegos avanzaron gracias a la actuación de Erling Haaland ante Brasil, lo que promete un gran duelo europeo en Estados Unidos. Con Jarell Quansah sancionado y la presión en aumento, los Tres Leones deben mantener la solidez defensiva mostrada en Ciudad de México si quieren mantener viva su lucha por el primer título mundial desde 1966.
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