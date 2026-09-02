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¡La vaca lechera definitiva de River Plate! El gigante argentino se prepara para otro ingreso multimillonario después de que Enzo Fernandez cierre su explosivo fichaje por el Manchester City
Los gigantes argentinos se aseguran un ingreso inesperado
River está a punto de recibir otro importante impulso económico después de que el canterano Fernandez completara su traspaso estelar al City. El gigante argentino ingresará alrededor de 5 millones de euros por la operación que iguala el récord, gracias al mecanismo de contribución solidaria de la FIFA. Este último pago eleva hasta casi 60 millones de euros los ingresos totales generados por el centrocampista para el club de su infancia desde su llegada a Europa en 2022.
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El mecanismo de solidaridad aumenta las arcas
El medio argentino Oleinforma de que El Millonario recibirá el 3,37 % del importe total del traspaso a través del mecanismo de solidaridad de la FIFA, con fuentes del club que confirman las cifras. Está previsto que los 4,92 millones de euros lleguen en plazos ajustados al calendario de pagos acordado entre ambos clubes de la Premier League. Los fondos entrantes compensarán casi por completo la obligación financiera del club en relación con el cambio de cesión del delantero Lucas Beltran.
Un canterano pulveriza récords
Los ingresos generados para River por la carrera de Fernández han alcanzado la asombrosa cifra de 57,12 millones de euros a través de múltiples traspasos en Europa. El expresidente Jorge Brito negoció una operación inteligente al venderlo al Benfica por 18 millones de euros y conservar una cláusula del 25 % de una futura venta, que dio enormes frutos cuando el Chelsea lo fichó por 121 millones de euros seis meses después. El gigante de Buenos Aires sigue recogiendo enormes beneficios de su modelo de desarrollo de jóvenes y de sus acuerdos bien estructurados sobre futuras ventas.
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Maresca apunta a la integración táctica
El City se centrará ahora en integrar a Fernandez junto a su compañero de fichaje este verano Elliot Anderson para reforzar sus opciones en el centro del campo. El mediapunta de 25 años podría debutar en partido oficial contra el Coventry City este fin de semana, siempre que su inscripción se complete a tiempo. La cúpula del Etihad espera que su llegada aporte un nuevo impulso a su búsqueda de grandes títulos en todas las competiciones en 2026-27.
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