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Adhe Makayasa

Traducido por

¡La única estrella india afincada en Europa! El portero del Slovan Ljubljana, Som Kumar, recibe la convocatoria soñada para enfrentarse a Brasil y Uruguay

India
India vs Brazil
Brazil
Amistosos
S. Kumar
ND Slovan Ljubljana

El portero del Slovan Ljubljana Som Kumar ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta de India para una ambiciosa serie de próximos compromisos internacionales. Como único jugador del extranjero en la convocatoria, el guardameta de la segunda división eslovena apunta a una prueba soñada ante las potencias sudamericanas Brasil y Uruguay.

  • El portero obtiene una oportunidad histórica

    El portero del ND Slovan Kumar ha recibido oficialmente su primera convocatoria con la selección absoluta de India de cara a una prestigiosa serie de amistosos internacionales. El joven guardameta, que milita en la segunda división eslovena, tiene previsto volar a Bangalore el 14 de septiembre para unirse al primer stage de entrenamiento. Su inclusión supone un hito importante, ya que Kumar destaca como el único jugador que milita en el extranjero seleccionado fuera del sistema doméstico indio.


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    El club esloveno expresa su orgullo

    El ND Slovan reaccionó con entusiasmo a la noticia, publicando un comunicado oficial para celebrar el logro del portero: «La convocatoria de Som es un gran reconocimiento para él y un motivo de orgullo especial para el ND Slovan. Nuestro jugador formará parte de la selección absoluta durante una ventana internacional en la que India también se enfrentará a dos gigantes del fútbol mundial, Brasil y Uruguay. ¡Enhorabuena, Som! ¡Estamos orgullosos de ti y te deseamos grandes éxitos con la camiseta de la selección!»

  • La vía europea da sus frutos

    La trayectoria futbolística de Kumar en Europa se ha ido forjando desde 2020 a través de etapas de desarrollo en las academias juveniles de Bravo, Krka y Olimpija Ljubljana. El imponente guardameta firmó posteriormente su primer contrato profesional con el Radomlje antes de disputar 17 partidos oficiales con el Slovan. Su irrupción en la escena internacional absoluta subraya el valor de su trayectoria europea y supone un enorme impulso para la comunidad del fútbol indio en general.

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    Se acercan las pruebas internacionales

    India arranca su serie internacional recibiendo a Panamá en Bengaluru el 26 de septiembre. A continuación, India afronta un duelo de altos vuelos contra la potencia mundial Brasil en Calcuta el 3 de octubre, antes de medirse a Uruguay en el mismo escenario tres días después. Plantarle cara a ataques sudamericanos tan formidables ofrece a Kumar el escenario ideal para demostrar sus credenciales bajo palos.

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