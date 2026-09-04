El ND Slovan reaccionó con entusiasmo a la noticia, publicando un comunicado oficial para celebrar el logro del portero: «La convocatoria de Som es un gran reconocimiento para él y un motivo de orgullo especial para el ND Slovan. Nuestro jugador formará parte de la selección absoluta durante una ventana internacional en la que India también se enfrentará a dos gigantes del fútbol mundial, Brasil y Uruguay. ¡Enhorabuena, Som! ¡Estamos orgullosos de ti y te deseamos grandes éxitos con la camiseta de la selección!»