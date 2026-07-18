¡La última vez que pasó esto fue hace casi 60 años! Francia vive una primera parte de pesadilla en Miami contra Inglaterra

Tanto Tuchel como Didier Deschamps —en su 187.º y último partido al frente de la Equipe Tricolore— realizaron siete cambios tras las semifinales y disputaron el bronce en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México.
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El primer gol llegó a los 2 minutos y 14 segundos. Declan Rice, capitán de Inglaterra tras la baja de Harry Kane, abrió el marcador con un disparo desde lejos.
Francia, con Mbappé, Olise y Doué, perdió el balón en repetidas ocasiones, lo que permitió contraataques ingleses. Ezri Konsa aprovechó un córner de Rice (18'), y Bukayo Saka marcó dos veces (37', 45'+1).
Francia encaja cuatro goles: la debacle de la Eurocopa de 1968 como referencia
Era la primera vez desde abril de 1968 que Francia encajaba cuatro goles en un primer tiempo. En aquella ocasión, la derrota 1-5 ante Yugoslavia los eliminó de la Eurocopa de Italia.
En el descanso, Deschamps habló de «actuación catastrófica» y realizó cuatro cambios para la segunda parte.
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