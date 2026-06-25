¿La última pieza para el título de la NBA? Crecen los rumores sobre un traspaso espectacular de Kawhi Leonard

Leonard firmó su mejor temporada en años: 27,9 puntos, 6,3 rebotes y 3,6 asistencias, y apenas sufrió lesiones. En la 2024/25 solo jugó 37 partidos; ahora sumó 65.

Sin embargo, su fragilidad física sigue planeando sobre él, así que los Clippers podrían seguir rejuveneciendo la plantilla —como ya hicieron al final del mercado de traspasos— enviándolo a cambio de jóvenes y rondas del draft.

La nueva dirección de los Clippers, que prioriza el futuro sobre el “ganar ahora”, ya se vio en los traspasos de James Harden e Ivica Zubac, cuando el equipo, tras un mal inicio, remontó y alcanzó los playoffs.

Harden se fue a Cleveland a cambio de una segunda ronda y del joven dos veces All-Star Darius Garland. Zubac se fue a los Indiana Pacers a cambio de dos primeras rondas (la de 2026 protegida y la de 2029 sin protección), una segunda ronda y Bennedict Mathurin. Con la de 2026 escogieron a Keotan Wagler, uno de los mejores talentos de su promoción, en el puesto cinco del draft.

A sus 34 años, cabe preguntarse si Kawhi quiere —o debe— seguir en este proceso de rejuvenecimiento. Todo parece indicar una posible separación.