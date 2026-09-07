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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

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La última opción: ¿lanzará Mourinho al milagro del Castilla a la boca del Inter para salvar al Real Madrid?

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J. Mourinho
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La crisis en el centro del campo obliga al técnico del Real Madrid a lo imposible

En una noche europea que no admite medias tintas, José Mourinho se ve obligado a buscar la solución en el lugar que los entrenadores del Real Madrid siempre ignoraron.

El duelo entre el conjunto merengue y el Inter de Milán, en la Liga de Campeones de Europa, mañana martes, podría deparar una sorpresa de gran calibre: la apuesta por una de las joyas del Castilla.

José Mourinho duda entre Cestero y Sergio Martínez para el once titular, junto a Federico Valverde en el centro del campo. Una sorpresa que no surge de la nada, sino que la imponen dos duras realidades que atraviesa el conjunto blanco.

  • La guillotina de las ausencias golpea el corazón del equipo

    El centro del campo del Real Madrid atraviesa una de sus peores crisis de la temporada, ya que Valverde es el único mediocentro realmente disponible para la cita europea.

    La larga lista de ausentes incluye a: Bernardo Silva, Camavinga y Arda Güler por sanción, además de Tchouaméni y Thiago Pitarch por lesión y, pese al regreso de estos dos últimos a los entrenamientos con el grupo, fuentes cercanas al equipo confirman la imposibilidad de que participen como titulares, e incluso su presencia en el banquillo sigue en duda.

    Cinco ausencias de golpe han dibujado un panorama sombrío en la sala de operaciones de Mourinho y le han obligado a abrir de par en par la puerta del Castilla.

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  • Un mensaje desde el terreno de juego: 90 minutos que encendieron el entusiasmo de Mourinho

    La segunda razón estaba sobre el terreno de juego. Durante su seguimiento del partido del Castilla el pasado sábado, Mourinho ideó un plan inteligente de protección y de prueba para la joven pareja: Cestero jugó todo el primer tiempo y luego fue sustituido por Sergio Martínez en la segunda parte.

    Bastaron unos minutos para que ambos jugadores deslumbraran al técnico portugués.

    Según "Marca", Cestero, capitán del centro del campo del Castilla, no se conformó con imponer su ritmo y su confianza en la medular, sino que coronó su actuación con un gran gol que dio la ventaja al filial. En cuanto a Sergio Martínez, en su primera aparición con la camiseta del Castilla, presentó sus credenciales como un gran talento, con destellos técnicos y una fuerte personalidad, pese a no estar del todo compenetrado con sus nuevos compañeros.

  • Cistero: la opción más madura y lógica

    En la bolsa de pronósticos dentro de Valdebebas, la balanza se inclina claramente a favor de Cestero, y las razones son lógicas.

    El centrocampista completó toda la pretemporada de verano con el primer equipo, y se ha compenetrado más con las ideas de Mourinho y la dinámica del grupo. Además, cuenta con experiencia previa con los mayores, ya que disputó 5 partidos oficiales la temporada pasada, uno de ellos como titular, en tres competiciones diferentes: la Liga, la Champions League y la Copa del Rey.

    Cestero no fue un jugador más en el Castilla, sino el capitán indiscutible bajo la dirección de Álvaro Arbeloa y Julián López de Lerma, y con él disputó batallas decisivas en el playoff de ascenso a Segunda División y en la final de la Youth League que conquistó el Real Madrid.

    Su valor de mercado, cifrado en 7 millones de euros según el portal Transfermarkt, lo convierte en el egresado de La Fábrica más caro en la actualidad. Incluso el propio Arbeloa lo describió el pasado octubre con unas palabras inolvidables: «Es el mejor mediocentro de España en la actualidad». Por ello no fue extraño que Mourinho lo mantuviera a su disposición desde el primer día de la preparación.

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  • La apuesta de futuro: Sergio Martínez

    En contraste, Sergio Martínez representa la apuesta de futuro y el talento en fuerte ascenso; su impacto fue inmediato y asombroso.

    Y a pesar de que comenzó la temporada con el Racing y de que cuenta con una experiencia de más de 300 minutos en Segunda División la temporada pasada, lo reciente de su incorporación a Valdebebas y la escasez de sesiones de entrenamiento podrían ser el único obstáculo para que supere a Cisternino en la carrera por llegar al duelo ante el Inter.

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  • Las alternativas de Mourinho: de Bellingham a Huijsen

    Más allá de la opción de los jóvenes, Mourinho no dispone de muchas soluciones sin recurrir a la improvisación táctica.

    La primera opción y la más realista: devolver a Jude Bellingham al eje del centro del campo junto a Valverde, y luego cubrir el vacío en la posición de organizador del juego en un esquema 4-2-3-1 mediante Brahim Díaz, Diomandé o Espí, para acompañar a Vinicius y Mbappé en la línea ofensiva.

    La segunda opción, cambiar el dibujo táctico: pasar a un 4-3-3 o un 4-4-2 utilizando a Trent Alexander-Arnold como tercer centrocampista junto a Valverde y Bellingham, duplicando el flanco derecho con la presencia conjunta de Dumfries y Trent.

    La opción revolucionaria y última: una sorpresa táctica consistente en adelantar al defensa Huijsen al centro del campo para aprovechar su calidad en el pase y su potencia física, apostando por la dupla de Rüdiger y Konaté en el centro de la defensa.

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