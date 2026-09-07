La última opción: ¿lanzará Mourinho al milagro del Castilla a la boca del Inter para salvar al Real Madrid?

En una noche europea que no admite medias tintas, José Mourinho se ve obligado a buscar la solución en el lugar que los entrenadores del Real Madrid siempre ignoraron.

El duelo entre el conjunto merengue y el Inter de Milán, en la Liga de Campeones de Europa, mañana martes, podría deparar una sorpresa de gran calibre: la apuesta por una de las joyas del Castilla.

José Mourinho duda entre Cestero y Sergio Martínez para el once titular, junto a Federico Valverde en el centro del campo. Una sorpresa que no surge de la nada, sino que la imponen dos duras realidades que atraviesa el conjunto blanco.