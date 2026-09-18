La UEFA y la Concacaf exigen 2.100 millones de dólares de las reservas de la FIFA. Instan a Gianni Infantino a dar al menos 10 millones de dólares a cada federación miembro

Infantino también está siendo objeto de escrutinio por parte de otras figuras de alto perfil dentro del Consejo de la FIFA. La presidenta de la Federación Inglesa, Debbie Hewitt, que también ejerce como vicepresidenta de la FIFA, envió recientemente su propia carta a Infantino y al secretario general Mattias Grafstrom.

Hewitt exigió que todos los documentos relacionados con el fallido plan FFE se pongan a disposición del consejo de inmediato. Además, solicitó una explicación por escrito sobre el curioso caso de Folarin Balogun, concretamente por qué se anuló la suspensión del delantero de Estados Unidos en el Mundial.

Con la próxima reunión del Consejo de la FIFA programada para el 15 de octubre, la presión sobre el presidente de 56 años se está intensificando. Está previsto que Infantino se presente a las elecciones por cuarta vez en marzo, pero la postura unificada de la UEFA y la Concacaf sugiere que podría encontrar más resistencia que en años anteriores. Los posibles oponentes tienen hasta el 18 de noviembre para dar un paso al frente y desafiar su liderazgo. Al exigir 2 $.