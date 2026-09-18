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La UEFA y la Concacaf exigen 2.100 millones de dólares de las reservas de la FIFA. Instan a Gianni Infantino a dar al menos 10 millones de dólares a cada federación miembro
Aumenta la presión sobre Infantino
Los organismos rectores del fútbol han alcanzado un nuevo punto de ebullición tras el colapso de la controvertida propuesta de capital privado de Infantino. En un desafío directo al liderazgo del presidente de la FIFA, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y su homólogo de la Concacaf, Victor Montagliani, han firmado conjuntamente una carta en la que piden una redistribución masiva de la riqueza.
La exigencia se centra en la salud financiera prevista de la FIFA, y las confederaciones señalan que el organismo mundial cuenta actualmente con una montaña de efectivo que supera con creces sus necesidades operativas para los próximos años.
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La UEFA y la Concacaf exigen un pago de 2,11 mil millones de dólares
Según la correspondencia, «la FIFA va camino de cerrar 2023-26 con reservas de aproximadamente 6.000 millones de dólares (4.500 millones de libras)», lo que es «considerablemente más de lo necesario» hasta la Copa del Mundo masculina de 2030.
La carta sostiene que esta «liberación puntual de reservas» debería ponerse a disposición de las 211 asociaciones miembro durante el ciclo 2027-30, específicamente para destinarse a «la inversión en infraestructuras y el desarrollo del fútbol».
Esta medida costaría a la FIFA aproximadamente 2.110 millones de dólares, una cifra que las confederaciones consideran perfectamente asumible para la organización dada su trayectoria financiera actual.
Exigencias de transparencia y revisión independiente
La rebelión contra la actual administración va más allá del simple reparto de fondos, y las peticiones de una mayor transparencia han alcanzado su punto álgido. La carta conjunta de la UEFA y la Concacaf sugiere que se encargue una «revisión independiente» de las finanzas de la FIFA, con «acceso total a las cifras y supuestos subyacentes».
Este impulso de supervisión busca garantizar que el organismo mundial actúe en el mejor interés de sus miembros, en lugar de ejercer un control unilateral sobre la enorme riqueza del fútbol. Las confederaciones incluso se han puesto en contacto con sus homólogas de Asia, África, Sudamérica y Oceanía para construir un frente unido contra la actual jerarquía.
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Una lista creciente de agravios
Infantino también está siendo objeto de escrutinio por parte de otras figuras de alto perfil dentro del Consejo de la FIFA. La presidenta de la Federación Inglesa, Debbie Hewitt, que también ejerce como vicepresidenta de la FIFA, envió recientemente su propia carta a Infantino y al secretario general Mattias Grafstrom.
Hewitt exigió que todos los documentos relacionados con el fallido plan FFE se pongan a disposición del consejo de inmediato. Además, solicitó una explicación por escrito sobre el curioso caso de Folarin Balogun, concretamente por qué se anuló la suspensión del delantero de Estados Unidos en el Mundial.
Con la próxima reunión del Consejo de la FIFA programada para el 15 de octubre, la presión sobre el presidente de 56 años se está intensificando. Está previsto que Infantino se presente a las elecciones por cuarta vez en marzo, pero la postura unificada de la UEFA y la Concacaf sugiere que podría encontrar más resistencia que en años anteriores. Los posibles oponentes tienen hasta el 18 de noviembre para dar un paso al frente y desafiar su liderazgo. Al exigir 2 $.
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